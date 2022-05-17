Bingöl'de engelliler müzik şöleninde gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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Bingöl'de engelliler müzik şöleninde gönüllerince eğlendi

17.05.2022 18:21
Bingöl'de engelliler müzik şöleninde gönüllerince eğlendi

Bingöl'de engelliler için müzik şöleni düzenlendi.

Bingöl'de engelliler için müzik şöleni düzenlendi.

Bingöl Engelliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğince Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde "Engel Tanımayanların Sesinden Engelsiz Müzik Şöleni" yapıldı.

Etkinlikte, sanatçılar İsmail Karaaslan ve Abdullah Caf tarafından Türkçe ve Zazaca şarkılar seslendirildi. Şarkılara eşlik eden engelliler, halay çekerek eğlendi. Dernek Başkanı Bahattin Tüz'ün de şarkı söylediği etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulhaluk Çakan da down sendromlu bir gençle oynadı.

Vali Yardımcısı Fatih Kaya, programdaki konuşmasında, modern ve güçlü medeni bir toplumu oluşturan unsurun engellilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek olduğunu söyledi. Engellilerin sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını dile getiren Kaya, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla hareket ettiklerini belirtti.

Herkesin bir engelli adayı olduğuna işaret eden Kaya, "Bu bilinçle hareket etmek ve ona göre de toplumumuzdaki engellilerin haklarına saygı göstermekle mükellefiz. Bu bilincin hepimizde olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Dernek Başkanı Tüz de engelsiz bir hayatın ancak insana ve insan haklarına değer vermekle kurulabileceğini vurgulayarak "Engellilerin hayatın her alanında ayrımcılığa uğramadan, engellerle karşılaşmadan, daha erişebilir ve saygın şartlarda yaşayacağı ortamı sağlamak hepimizin asli görevidir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bingöl'de engelliler müzik şöleninde gönüllerince eğlendi - Son Dakika


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