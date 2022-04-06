Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gönüllü kadın dalgıcın da katıldığı etkinlikte deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği, Turgutreis Mahallesi'ndeki Balıkçı Barınağı ve çevresinde yapıldı.

Etkinlikte gönüllü dalgıçlar, denize dalarak dipteki atıkları temizledi. Turgutreis Zeyyat Mandalinci İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri de kıyı temizliği yaparak etkinliğe destek verdi.

Gönüllü dalgıç belediye personeli Esin Özçelik, AA muhabirine, ilk kez katıldığı etkinliğe destek vermekten mutlu olduğunu, devamını getirmeyi düşündüğünü ifade etti.

Dalgıçlar ve çocukların topladığı 250 kilogram atık, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Denizden cam kavanozda biber turşu su, halat, plastik, metal, lastik, ahşap ve cam atıklar çıktı.

Çalışma sonunda toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Yaklaşık iki saat süren çalışma su altı kamerasıyla deniz dibinden görüntülendi.