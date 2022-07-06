Bodrum'da kıyı ve dip temizliği etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da kıyı ve dip temizliği etkinliği yapıldı

06.07.2022 16:04

Bodrum'da kıyı ve dip temizliği etkinliği düzenlendi.

Bodrum'da kıyı ve dip temizliği etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Güvercinlik Mahallesi açıklarındaki 11 koy ile balıkçı barınağında eş zamanlı çalışma kapsamında dalgıçlar ve gönüllüler kıyıdan ve denizden temizlik yaptı.

Etkinlikte Bodrum ve Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalış ekipleri, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, Bodrum ve Boğaziçi Su Ürünleri Kooperatifleri, Güvercinlik Amatör Balıkçılık Turizmi Tekneleri, muhtarlar, bölgedeki bazı otellerin çalışanlarıyla gönüller yer aldı.

Güvercinlik koylarındaki çalışmada denizden araba lastikleri, teneke kutular, cam ve plastik şişeler, teknelerden düşen metal parçalarının da olduğu yaklaşık 7,5 ton atık çıkarıldı.

Atıklar teknelerle kıyıya getirilerek çöp kamyonlarına taşındı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, gazetecilere, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2022 yılında "Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı" ilan edildiğini, çalışmanın bu kapsamda gerçekleştirildiğini anlattı.

Olta balıkçılığı yapılan bölgenin temizlenmesini istediklerini ifade eden Saylak, "Güvercinlik doğa harikası bir koy. Atalarımızdan bize miras kalan bu temiz denizleri, doğal güzellikleri kirlettik. 'Ölçekte Küçük Değerde Büyük' sloganıyla kısa sürede özverili bir çalışma oldu." dedi.

Temizliğin Fethiye, Marmaris ve Göcek koylarında devam edeceğini aktaran Saylak, şunları kaydetti:

"Meselemiz denizleri, su kaynaklarımızı, toprağımızı kirletmemek. Bize miras verilen bu dünyayı gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabilmek için bunu yapmak zorundayız. Temizleriz ama kirletmemek daha kolay. Bu kadar arkadaşımız sabahtan bu yana denizde temizlik çalışması yaptı. Bugün son derece başarılı bir çalışma gerçekleşti. Yaklaşık 7,5 tona yakın atık çıkarıldığını tahmin ediyoruz. Çöp dağları oldu diyebiliriz. Bunlar üzüntü verici. Bunu kim yaptı? Biz yaptık. Geleceğe güzel, yaşanılır bir çevre, toplum bırakabilmek için tabiata daha saygılı olmak zorundayız."

YORUMLAR
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Bodrum'da deniz dibi ve 11 koydan 7,5 ton çöp çıktı Bodrum'da deniz dibi ve 11 koydan 7,5 ton çöp çıktı Fethiye Yarımada'da çevre temizliği yapıldı Fethiye Yarımada'da çevre temizliği yapıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da kıyı ve dip temizliği etkinliği yapıldı - Son Dakika

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