Çal Mağarası'na Arap turistlerden yoğun ilgi

TRABZON - Trabzon'un Düzköy ilçesinde deniz seviyesinden bin 50 metre yükseklikte bulunan ve dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası'na Arap turistler yoğun ilgi gösteriyor.

2021 yılında pandemideki kısıtlamalara rağmen mağarayı 115 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, havaların ısınmaya başladığı bu günlerde ziyaretçi sayındaki artış dikkat çekiyor.

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak da kabul edilen mağaranın içinden küçük bir dere akarken, mağaranın üzerinde tarihi bir kale bulunuyor. Yer altı su kanalı olan Çal Mağarasının girişi, geniş olmakla birlikte içerisindeki genişlik sürekli değişiyor. Tavan yükseklikleri kırık sistemlerine bağlı olarak büyük değişkenlik gösteren Çal Mağarası girişten sonra 200. metrede iki kola ayrılıyor. Sola ayrılan kol yaklaşık 150 metre uzunlukta olurken, sağ kolun ulaşılabilen kısmı ise yaklaşık 400 metre. Bu kolun yaklaşık 60. metresinde küçük bir göl ve çağlayan yer alıyor. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişiyor. Yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santimetreye kadar yükselirken, yaz aylarında bu seviye 25-30 santimetreye kadar düşüyor.

Çal Mağarası 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak turizme açılırken, 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirildi.

Çal Mağarasını 2019 yılında 158 bin 500 kişi ziyaret ederken, 2020 yılında pandemi sürecinde bu rakam hızla azalarak 51 bine kadar geriledi. 2021 yılında ise pandemideki kısıtlamalara rağmen mağarayı 115 bin 500 kişi ziyaret ederken, bu yıl havaların ısınmaya başladığı bu günlerde ziyaretçi sayısı arttı. Kışın bile ziyaretçilerin eksik olmadığı Çal Mağarasını bu yılın ilk dört ayında yaklaşık 7 bin 500 kişi ziyaret ederken, Mayıs ayının son günlerinde ziyaretçi akını devam ediyor.

Mağaraya özellikle astım hastaları gibi şifa bulmak için gelenlerin yanı sıra Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Suudi Arabistan'dan gelen Ahmed Tavus, Çal Mağarası'nı çok beğendiğini belirterek "Suudi Arabistan'dan geliyorum. Çal Mağarasının Dünyanın en uzun mağarası olduğunu daha önce duymuştum. Dolayısıyla Trabzon'a gelerek Çal Mağarasını gördük, dolaştık çok güzeldi. Kafile olarak geldik, herkese de burayı mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum" derken, Bahreyn'den gelen Faysal Yusuf isimli bir diğer Arap turist de mağaranın için serin olmasının çok hoşlarına gittiğini ifade ederek "Burada çok değişik bir iklim var. Özellikle mağaranın içerisi soğuk olması bizim gibi dışardan gelenlerin buraya olan tercihini artırıyor. Burada her şey çok güzel. Bahreyn'e gittiğim zaman kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlarıma Trabzon'a gitmelerini tavsiye edeceğim. Burasının doğası çok güzel" diye konuştu.