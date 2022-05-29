GAZİANTEP - Camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ve helallik notu bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ve helallik notu bıraktı

29.05.2022 13:47

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ile helallik talep ettiği not bıraktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ile helallik talep ettiği not bıraktı.

Hacıaliöztürk Mahallesi'ndeki tarihi Merkez Dervişiye Camisi cemaati öğle namazı için camiye geldiğinde prizin üzerine konulmuş 1 lira ile bir not buldu.

"Telefonumu şarj ettim, hakkınızı helal edin" yazılı isimsiz notu bulan cami cemaati, gazeteciler aracılığıyla, duyarlılığından dolayı vatandaşa teşekkür etti.

Para, caminin bağış kumbarasına atıldı.

GAZİANTEP - Camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ve helallik notu bıraktı
GAZİANTEP - Camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ve helallik notu bıraktı
GAZİANTEP - Camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ve helallik notu bıraktı
GAZİANTEP - Camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ve helallik notu bıraktı

YORUMLAR
500
Havuzda yanına gelen kişiyle arkadaşlık kuran yabancı uyruklu kişi soyuldu! Cep telefonu ve 10 bin TL'si çalındı... Havuzda yanına gelen kişiyle arkadaşlık kuran yabancı uyruklu kişi soyuldu! Cep telefonu ve 10 bin TL'si çalındı... Şişli'de 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar çıktı! Müzisyen arkasında intihar notu bırakmış: Artık yaşamamın anlamı yok Şişli'de 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar çıktı! Müzisyen arkasında intihar notu bırakmış: Artık yaşamamın anlamı yok
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat GAZİANTEP - Camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ve helallik notu bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 14:41:21. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ve helallik notu bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement