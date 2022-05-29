GAZİANTEP - Camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ve helallik notu bıraktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ile helallik talep ettiği not bıraktı.

Hacıaliöztürk Mahallesi'ndeki tarihi Merkez Dervişiye Camisi cemaati öğle namazı için camiye geldiğinde prizin üzerine konulmuş 1 lira ile bir not buldu.

"Telefonumu şarj ettim, hakkınızı helal edin" yazılı isimsiz notu bulan cami cemaati, gazeteciler aracılığıyla, duyarlılığından dolayı vatandaşa teşekkür etti.

Para, caminin bağış kumbarasına atıldı.