Çocukluk hayalini Aksaray'da açtığı seramik atölyesiyle gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çocukluk hayalini Aksaray'da açtığı seramik atölyesiyle gerçekleştirdi

05.03.2022 12:06
Çocukluk hayalini Aksaray'da açtığı seramik atölyesiyle gerçekleştirdi

Aksaray'da hayalini kurduğu seramik atölyesini açan Ayşegül Çakır, tasarımlarını yurt dışındaki gurbetçilere de gönderiyor.

Aksaray'da hayalini kurduğu seramik atölyesini açan Ayşegül Çakır, tasarımlarını yurt dışındaki gurbetçilere de gönderiyor.

Çocukluktan bu yana seramik sanatına ilgi duyan, 3 çocuk annesi, 46 yaşındaki Çakır, 3 yıl önce Güzelyurt Meslek Yüksekokulu El Sanatları bölümünde bu sanatın inceliklerini öğrendi.

Eşinin de yardımıyla evinin kullanılmayan bölümünü sanat atölyesine çeviren Çakır, e-Ticaret ve sosyal medya aracılığıyla ürünlerini talep edilen her yere gönderiyor.

Çakır, AA muhabirine, seramik atölyesi kurmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Hayatta bazen istenilenlerin hemen olmadığını belirten Çakır, "Çocuklarımı büyüttükten sonra 43 yaşında da olsam üniversiteye gittim. Orada pek çok sanat dalının atölyeleri vardı, ben seramik bölümünü seçtim. Ürünlerimizi isteğe göre hazırlayıp gönderiyoruz. Aksaray'ın çok gurbetçi vatandaşı var. İngiltere, Hollanda ve Fransa'ya bile ürün gönderdim." diye konuştu.

"Ürün yelpazem çok geniş"

Çakır, sabah erkenden atölyesini açtığını, bazen gece yarısına kadar çalıştığını anlattı.

Seramik gramofondan kaftanlı süs eşyalarına, mumluklardan kahve ve fincan takımlarına birçok ürün yaptığını aktaran Çakır, şöyle konuştu:

"Hem dekoratif hem de işlevsel ürünler yapıyorum. Kupa bardaklar, çay tabağı gibi şeyler yapıyorum. Ürün yelpazem çok geniş. Ürünlerimizi isteğe göre hazırlayıp gönderiyoruz. Özel günlere yaklaşırken yoğunluk oluyor. Çamuru elime alıyorum, istediğim şekli verebiliyorum. Bunun hazzı çok büyük. Bir fotoğraf gönderiyor müşterim, aynısını yapıp gönderiyorum. Hayal ettiğiniz, gördüğünüz her şeye şekil verip onu kullanılır hale getirebilmek büyük bir keyif."

"Kimse hayallerinden vazgeçmesin"

Çakır, ilkokul mezunu olarak 19 yaşında evlendiğini, ardından ortaokul, lise ve üniversiteyi açıktan bitirdiğini dile getirdi.

Çok uzun yıllardır hayal ettiği işi şimdilerde yapmanın mutluluğunu yaşadığına dikkati çeken Çakır, şöyle devam etti:

"Hiç kimse hayallerinden vazgeçmesin, peşinden koşsun. İnsanlar önlerine çıkan fırsatları değerlendirerek istenilen ve hayal edilen mesleklere kavuşabilir. Devletimizin, belediyelerin, halk eğitim merkezlerinin el sanatlarıyla ilgili birçok kursu var. Herkes kendisine yakın bulduğu bir konuyla ilgili kurslara gidip eğitimini alabilir. Ardından bunu meslek haline getirip buradan da iyi bir kazanç elde edebilir. Bu hiç zor ya da inanılmaz bir şey değil. Yeter ki istek ve hayal olsun."

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çocukluk hayalini Aksaray'da açtığı seramik atölyesiyle gerçekleştirdi - Son Dakika


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