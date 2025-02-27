CSO'dan Benzersiz Bir Konser - Son Dakika
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Kültür Sanat

CSO'dan Benzersiz Bir Konser

CSO, 28 Şubat'ta Antonio Pirolli yönetiminde Artur Pizarro ile konser verecek.

27.02.2025 15:17
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), DenizBank'ın ana destekçiliğinde 28 Şubat'ta CSO ADA Ankara'da konser gerçekleştirecek.

Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, şef Antonio Pirolli yönetimindeki konserde, Portekizli piyanist Artur Pizarro solist olarak sahne alacak. Orkestra, Pizarro eşliğinde Johannes Brahms'ın Piyano Konçertosu No.1 Re minör Opus 15 ve Dmitri Shostakovich'in "At Sineği" Film Müzikleri Opus 97a'yı seslendirecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat CSO'dan Benzersiz Bir Konser - Son Dakika

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