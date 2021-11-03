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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan, Fransız besteci Saint-Saens anısına konser - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan, Fransız besteci Saint-Saens anısına konser

03.11.2021 09:31
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan, Fransız besteci Saint-Saens anısına konser

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Fransız besteci, orkestra şefi ve piyanist Camille Saint-Saens'ın ölümünün 100. yıl dönümü anısına konser verecek.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Fransız besteci, orkestra şefi ve piyanist Camille Saint-Saens'ın ölümünün 100. yıl dönümü anısına konser verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında başarılarıyla ün yapmış genç müzisyenlerin solist olarak yer alacağı konser, 5 Kasım Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli'nin yöneteceği, piyanist Emre Yavuz'un solist olarak yer alacağı konserde, Camille Saint-Saens'in 2 numaralı piyano konçertosu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserin ikinci yarısında, Avustralyalı besteci Franz Schubert'in 8 numaralı "Bitmemiş" adlı senfonisi seslendirilecek.

Camille Saint Saens, Çukurova, Konser, Kasım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan, Fransız besteci Saint-Saens anısına konser - Son Dakika


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