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"Devlet Türk Sanatları Yarışması" başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor - Son Dakika

"Devlet Türk Sanatları Yarışması" başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor

20.01.2022 12:47
"Devlet Türk Sanatları Yarışması" başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ?Türk sanatlarının gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak için düzenlenen "Devlet Türk Sanatları Yarışması" başvuruları 24 Ocak'ta başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ?Türk sanatlarının gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak için düzenlenen "Devlet Türk Sanatları Yarışması" başvuruları 24 Ocak'ta başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce organize edilen yarışmanın bu yıl 21'incisi gerçekleştirilecek.

Gençlerin gelenekten yararlanarak özgün eserler üretmesi için teşvik edilmesini amaçlayan yarışma, "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla düzenlenecek.

"Hüsnühat", "tezhip", "minyatür", "çini", "ebru", "kalemişi" ve "katı" dallarında düzenlenen yarışmada dereceye giren eserler için toplam 574 bin lira ödül verilecek.

Yarışmaya başvurular 24 Ocak-3 Mart'ta "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

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Turizm, Türk, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Devlet Türk Sanatları Yarışması' başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Devlet Türk Sanatları Yarışması" başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor - Son Dakika
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