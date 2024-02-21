Down Sendromlu Kız, Tekvando Sayesinde Öz Güvenini Artırdı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki down sendromlu Kevser Özdemir, tekvando sayesinde korkularından kurtularak öz güvenini artırdı.

Sorgun ilçesinde 3 yıl önce Zinde Gençlik spor Kulübünün tekvando kurslarını izleyen anne Ayşe Özdemir, kızının kursa katılması için antrenör Ahmet Turan Dinçer'le görüştü.

Dinçer'in olumlu cevap vermesi üzerine tekvandoya başlayan Kevser Özdemir, 3 yıldır antrenmanlara ara vermeden devam ediyor.

Kursun neşe kaynağı olan Kevser, tekvando sayesinde hareket kabiliyetlerini artırırken, arkadaşlarıyla kaynaşarak sosyalleşti.

Antrenör Dinçer: "Kevser, başarının ve mücadelenin ismidir"

Antrenör Dinçer, AA muhabirine, Kevser Özdemir'in spor kulübüne 6 yaşında geldiğini söyledi.

Kevser'in ilk geldiğinde fazla hareketli olmadığını, bazı kas koordinasyonlarını tam yapamadığını anlatan Dinçer, "Kevser, down sendromlu özel bir çocuğumuz. Annesi geldiğinde alalım, bir bakalım ve takip edelim dedik. Sonra yavaş yavaş gruplara uymaya, hareketleri yapmaya başladı. 3 yıl sonunda ciddi anlamda teknikleri çıkarmaya başladı. Gerçekten örnek bir çocuk. Kevser, başarının ve mücadelenin ismidir diyoruz. Aile de bu konuda çok destek oldu ve gayet güzel bir sonuç aldık." diye konuştu.

Dinçer, tekvandonun Kevser'in vazgeçilmez faaliyetlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Gerçekten severek yapıyor. Biz de sporcularımız da onu çok seviyoruz. Kendisi salonumuza neşe katıyor." dedi.

Anne Ayşe Özdemir de kızının tekvandoya başladığında yeteneği ve kabiliyetinin bulunmadığını ifade etti.

Kızını kursa kabul eden antrenör Dinçer'e teşekkür eden Özdemir, buradaki veli ve öğrencilerin de Kevser'in gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

Özdemir, özel çocukların tekvandoyla buluşması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buraya gelince Kevser'in korkuları gitti, öz güveni arttı. Toplumla daha iç içe oldu. Gürültüden çok korkuyordu, gürültülü alışkanlıkları arttı. Yani hayatımızda birçok şey değişti. Kendi başına her türlü faaliyetleri gerçekleştiren bir çocuk. Öz güvenini sağladığı için bütün bakımlarını da kendisi yapıyor. Dil terapisti eğitimi alıyor. Kaynaştırma öğrencisi olarak 2. sınıfa gidiyor. Benden bağımsız bir şekilde hayatını devam ettiriyor."