Down Sendromlu Kız, Tekvando Sayesinde Öz Güvenini Artırdı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki down sendromlu Kevser Özdemir, tekvando sayesinde korkularından kurtularak öz güvenini artırdı.
Sorgun ilçesinde 3 yıl önce Zinde Gençlik spor Kulübünün tekvando kurslarını izleyen anne Ayşe Özdemir, kızının kursa katılması için antrenör Ahmet Turan Dinçer'le görüştü.
Dinçer'in olumlu cevap vermesi üzerine tekvandoya başlayan Kevser Özdemir, 3 yıldır antrenmanlara ara vermeden devam ediyor.
Kursun neşe kaynağı olan Kevser, tekvando sayesinde hareket kabiliyetlerini artırırken, arkadaşlarıyla kaynaşarak sosyalleşti.
Antrenör Dinçer: "Kevser, başarının ve mücadelenin ismidir"
Antrenör Dinçer, AA muhabirine, Kevser Özdemir'in spor kulübüne 6 yaşında geldiğini söyledi.
Kevser'in ilk geldiğinde fazla hareketli olmadığını, bazı kas koordinasyonlarını tam yapamadığını anlatan Dinçer, "Kevser, down sendromlu özel bir çocuğumuz. Annesi geldiğinde alalım, bir bakalım ve takip edelim dedik. Sonra yavaş yavaş gruplara uymaya, hareketleri yapmaya başladı. 3 yıl sonunda ciddi anlamda teknikleri çıkarmaya başladı. Gerçekten örnek bir çocuk. Kevser, başarının ve mücadelenin ismidir diyoruz. Aile de bu konuda çok destek oldu ve gayet güzel bir sonuç aldık." diye konuştu.
Dinçer, tekvandonun Kevser'in vazgeçilmez faaliyetlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Gerçekten severek yapıyor. Biz de sporcularımız da onu çok seviyoruz. Kendisi salonumuza neşe katıyor." dedi.
Anne Ayşe Özdemir de kızının tekvandoya başladığında yeteneği ve kabiliyetinin bulunmadığını ifade etti.
Kızını kursa kabul eden antrenör Dinçer'e teşekkür eden Özdemir, buradaki veli ve öğrencilerin de Kevser'in gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.
Özdemir, özel çocukların tekvandoyla buluşması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Buraya gelince Kevser'in korkuları gitti, öz güveni arttı. Toplumla daha iç içe oldu. Gürültüden çok korkuyordu, gürültülü alışkanlıkları arttı. Yani hayatımızda birçok şey değişti. Kendi başına her türlü faaliyetleri gerçekleştiren bir çocuk. Öz güvenini sağladığı için bütün bakımlarını da kendisi yapıyor. Dil terapisti eğitimi alıyor. Kaynaştırma öğrencisi olarak 2. sınıfa gidiyor. Benden bağımsız bir şekilde hayatını devam ettiriyor."
Son Dakika › Kültür Sanat › Down Sendromlu Kız, Tekvando Sayesinde Öz Güvenini Artırdı - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?