Dursun Ali Erzincanlı, Ramazan ayı kapsamında Sultangazi'deydi - Son Dakika
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Dursun Ali Erzincanlı, Ramazan ayı kapsamında Sultangazi'deydi

11.04.2022 14:13
Dursun Ali Erzincanlı, Ramazan ayı kapsamında Sultangazi'deydi

Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, Sultangazi Belediyesi'nin Ramazan ayı kapsamında düzenlediği programda ilçedeki vatandaşlar bir araya geldi.

Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, Sultangazi Belediyesi'nin Ramazan ayı kapsamında düzenlediği programda ilçedeki vatandaşlar bir araya geldi. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği gecede Erzincanlı, sevilen şiirleri ve naatleriyle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

"HZ. MUHAMMED'İ KONUŞMAK GÖNÜLLERE HUZUR VERİR"

Sözlerine Sultangazi'de yaşayanların Ramazan ayını tebrik ederek başlayan Dursun Ali Erzincanlı, "Peygamber Efendimizi saatlerce konuşsak, yine sıkılmayız. Çünkü O, alemlere rahmettir. Onun hakkında saatlerce konuşsak, hiç kimse sıkılmaz. Tam aksine, gönüller huzur bulur. Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu mübarek Ramazan ayında, bizler de Peygamber Efendimizi anarak, örnek alarak gönüllerimizi aydınlatıyoruz. Yüce Rabbimiz, mübarek Ramazan ayında kalplerimizdeki perdeleri kaldırmayı ve Peygamber Efendimize yaklaşmayı bizlere nasip etsin" dedi.

Erzincanlı, böyle güzel bir Ramazan akşamında Sultangazi'de yaşayan vatandaşlarla buluştuğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkür etti.

Programın sonunda, Başkan Dursun'un eşi Tuba Dursun, sevilen sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Dursun Ali Erzincanlı, Ramazan ayı kapsamında Sultangazi'deydi - Son Dakika


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