Ecdat yadigarı müzede "kültür şenliği" düzenlendi

Edirne'deki 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde öğrencilere yönelik "kültür şenliği" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında, şenliğin düzenlendiği müzede çeşitli etkinlikler yapıldı.

Külliyeyi gezen ve müze hakkında bilgilendirilen öğrenciler, burada düzenlenen spor etkinliklerine katıldı.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, öğrencilere 2. Bayezid Camisi hakkında bilgi verdi.

Bozkurt, AA muhabirine, öğrencilerin derslerde işledikleri tarihi konuları yerinde görme imkanı bulduğunu söyledi.

Öğrencilerin burada sportif etkinliklere katıldığını aktaran Bozkurt, şunları belirtti:

"Kur'an kursu ve ortaokullarda okuyan öğrencilerimizi bir araya getirdik. Burada hep birlikte hem camimizi hem de tarihi müzeyi gördüler. Camiler sadece yaşlılar için değil, gençlerimizin, çocuklarımızın da küçük yaşlarda camiye gelmelerini istiyoruz. Tarihi camilerimiz ders kitaplarında okutulmaktadır. Edirne bir tarih şehri ve 48 tarihi camimiz var. Öğrencilerimiz bizzat gelerek bu tarihi mekanlarımızı yerinde gördüler."

Şenliğe katılan öğrencilerden Berat Aras da 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ilk kez gezdiğini belirterek, "Derslerde gördüğümüz konuları öğretmenlerimiz burada bize anlattı. Çok güzel bir müze." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Nur, müzeyi ve camiyi gezerek yeni bilgiler öğrendiğini dile getirdi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık ve öğretmenler de katıldı.