Eli kanlı PKK'nın Edebük'te katlettiği 9 sivil törenle anıldı - Son Dakika
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Eli kanlı PKK'nın Edebük'te katlettiği 9 sivil törenle anıldı

15.05.2022 16:02

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994'te PKK'lı teröristlerce katledilen biri bebek 9 sivil, törenle anıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994'te PKK'lı teröristlerce katledilen biri bebek 9 sivil, törenle anıldı.

Edebük köyü mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Vali Mehmet Makas, burada yaptığı konuşmada, tarihte hiçbir zaman aziz Türk milletinin mazlumu sahipsiz bırakmadığını, adaletsiz ve hoşgörüsüz davranmadığını söyledi.

Anadolu topraklarında "Ne Mutlu Türküm" diyebilen herkesle bir ve beraber olduklarını ifade eden Makas, Edebük'te yapılan hain saldırının, birlik ve beraberliğe yönelik olduğuna işaret etti.

Edebük, Başbağlar ve Madımak'taki saldırıların hepsinin birlik ve beraberliğe yapıldığını vurgulayan Makas, şöyle dedi:

"Anadolu toprağında Alevinin Sünni ile Kürt'ün Türk ile köylünün kentli ile zenginin fakir ile hiçbir derdi, tasası ve kederi yoktur. Burada yapılan saldırı, birlik ve beraberliğimizi bozmaz. Aramızda husumet çıkartmak adına dış güç ve dış eller veya onların kullandığı maşalar tarafından yapılmış saldırıdır. Hamd olsun ki tüm Edebük köyü sakinlerimiz de aziz milletimiz de bu oyunun farkındadır ve ona göre de tedbirini almaktadır. Bizim birbirimizi sevmekten, bir ve beraber hareket etmekten başka şiarımız yok, çıkar yolumuz da yok."

Makas, Erzincan'ın kardeşliğin şehri olduğunu ve tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Her karış toprağımızdan şehit kanı fışkırmakta. Şehitlerimizin kanı hürmetine bugün buralarda rahat nefes alabiliyoruz. Onları her zaman minnet ve şükranla anıyoruz. Büyük Türk milletinin dünya üzerinde muzaffer olabilmesi için kardeşliğimizin pekiştirilmesi gerektiğinin bilincine bir kez daha varıyoruz. Herkes ihanet etmediği sürece kardeşimiz." diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır da Anadolu topraklarının her tarafının şehitlerle dolu olduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar şehidi olan bir millet yoktur. Acaba niye hep biz? Bizler burada kardeş kavgası çıkarmak isteyenlere elhamdülillah Alevisi, Sünnisi, Kürt, Laz ve Çerkezi ile hiç kimse buna müsaade etmedi." ifadelerini kullandı.

Katliamın tanıklarından Edebük köyü sakini Ömer Kaya (72) da 28 yıl önce gittikleri camide namaz çıkışı silahların patladığını duyduklarını söyledi.

Kaya, şunları kaydetti:

"Karşı dağdan ateş edildi. Köylü vatandaşlarımızın hiçbirinde silah yoktu. Teröristler köyümüzü bastılar. 9 vatandaşımızı köyümüzde şehit ettiler. Durumu askerlere bildirdik ancak asker olay yerine gelene kadar teröristler dağa kaçtı. Hain saldırı terör örgütü PKK tarafından yapıldı. Bu saldırıda ölen komşumuz ve akrabalarımız var. Allah'a hamdolsun devletimiz ve Cumhurbaşkanı'mız terör belasını bitirdi. Milletimiz rahatça, korkusuz bir şekilde yaşayabiliyor. Allah devletimize zeval vermesin."

Konuşmaların ardından katılımcılar, katliamda hayatını kaybedenler için dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Törene, şehitlerin yakınlarının yanı sıra 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Eli kanlı PKK'nın Edebük'te katlettiği 9 sivil törenle anıldı
Eli kanlı PKK'nın Edebük'te katlettiği 9 sivil törenle anıldı
Eli kanlı PKK'nın Edebük'te katlettiği 9 sivil törenle anıldı
Eli kanlı PKK'nın Edebük'te katlettiği 9 sivil törenle anıldı
Eli kanlı PKK'nın Edebük'te katlettiği 9 sivil törenle anıldı

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Edebük'de katledilen 9 vatandaş dualarla anıldı Edebük'de katledilen 9 vatandaş dualarla anıldı 28 YIL ÖNCE ŞEHİT EDİLEN 9 SİVİL İÇİN YAPILAN ŞEHİTLİK TÖRENLE AÇILDI 28 YIL ÖNCE ŞEHİT EDİLEN 9 SİVİL İÇİN YAPILAN ŞEHİTLİK TÖRENLE AÇILDI

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Eli kanlı PKK'nın Edebük'te katlettiği 9 sivil törenle anıldı - Son Dakika


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