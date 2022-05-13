Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk "Belki Engel Siz'siniz" başlığıyla vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk "Belki Engel Siz'siniz" başlığıyla vurgulandı

13.05.2022 18:48

Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk "Belki Engel Siz'siniz" başlığıyla vurgulandıANKARA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle "Belki Engel Siz'siniz" başlığıyla düzenlenen Engelliler Haftası Programı'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk temsil edildi.

Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk "Belki Engel Siz'siniz" başlığıyla vurgulandı

ANKARA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle "Belki Engel Siz'siniz" başlığıyla düzenlenen Engelliler Haftası Programı'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk temsil edildi. Sanatçı Ahmet Rıza Evci, "Programımızda bir halat sahnesi var. O halat sahnesinde engelli bireylerimizin yaşadığı zorluğu temsil eden sahneler koyduk. Bu zorluğu aşmak için yardımcı olanların aslında onları boğmaya çalıştığını anlattık" dedi.

Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu'nda Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle Engelliler Haftası vesilesiyle bir program düzenlendi. "Şut ve Gol" başlıklı ve engelli bireylerin sosyal yaşamda karşılaştığı zorbalıkları içeren kısa film gösterimi ile başlayan program, Iğdır'da çobanlık yaparken 6 yaşında yüksek gerilim direğine çıkma sonucu akıma kapılarak iki kolunu kaybetmesine karşı şu an ressamlık unvanına sahip olan Yusuf Akgün, engelli bireylerin anayasal hakları üzerine de çalışmalar Yürüten Paralimpik Milli Yüzücü Hamit Demir, TÜBİTAK'ta görev yapan ve Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesi için önemli projelerde yer alan serabral palsi teşhisi konmuş Turgay Karakaş ve Ankara Hacı Bayram Üniversiresi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının açtığı yetenek sınavını kazanarak eğitim hakkı kazanan engelli Bilal İpteş de yer aldı.

Genel Sanat Yönetmenliği'ni Ahmet Rıza Evci'nin yaptığı programda görme engelli bireylerin gitar dinletisi, Bilal İpteş'ın kanun ile gerçekleştirdiği performans, halk dansları gösterisi, Türk halk müziği konseri ve "Halat" isimli görme engelli bireylerin yaşadığı zorluğu gözler önüne seren bir de tiyatral gösteri sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu Sanatçısı Ahmet Rıza Evci, 10-16 Mayıs'ın Engelliler Haftası olduğunu hatırlatarak, "Bu hafta dolayısıyla Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bu gece düzenlendi. Burada bizim vurgulamak istediğimiz şey: Farkındalık artırmak. Örneğin; engelli bireylerimizin ve engelsiz bireylerin beraber olduğu bir dans gösterisi var. Orada vurgulamak istediğimiz konular var. Mesela bir halat sahnesi var. O halat sahnesinde engelli bireylerimizin yaşadığı zorluğu temsil eden sahneler koyduk. Bu zorluğu aşmak için yardımcı olanların aslında onları boğmaya çalıştığını anlattık. Aslında burada bizim için esas önemli olan engelli bireylerin bize öğretecekleridir. Bizim onlara öğreteceklerimizden daha çok. Bunu sahneye elimizden geldiği kadar yansıtmaya çalıştık" dedi.

Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk Belki Engel Siz'siniz başlığıyla vurgulandı
Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk Belki Engel Siz'siniz başlığıyla vurgulandı
Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk Belki Engel Siz'siniz başlığıyla vurgulandı
Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk Belki Engel Siz'siniz başlığıyla vurgulandı

YORUMLAR
500
Tokat'ta Engelliler Haftası kutlandı Tokat'ta Engelliler Haftası kutlandı Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den Engelliler Haftası Ziyaretleri Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den Engelliler Haftası Ziyaretleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelliler Haftası, Ahmet Rıza, Engelli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk 'Belki Engel Siz'siniz' başlığıyla vurgulandı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:24:10. #1.11#
SON DAKİKA: Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk "Belki Engel Siz'siniz" başlığıyla vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement