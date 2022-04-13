Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında 19 bin 901 yolcu faydalandı - Son Dakika
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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında 19 bin 901 yolcu faydalandı

13.04.2022 09:23
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında 19 bin 901 yolcu faydalandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, 2022 yılı mart ayında 19 bin 901 yolcuya hizmet verdi.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, 2022 yılı mart ayında 19 bin 901 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda iç hatlarda 17 bin 214, dış hatlarda ise 2 bin 687 yolcu ağırlandı.

Söz konusu tarihte havalimanındaki iç hatlarda 157 uçak, dış hatlarda ise 15 uçak iniş-kalkış gerçekleştirdi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 188 ton olarak gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayında havalimanında toplam yolcu trafiği 53 bin 958, uçak trafiği 468, yük trafiği ise 567 ton oldu.

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Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında 19 bin 901 yolcu faydalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında 19 bin 901 yolcu faydalandı - Son Dakika
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