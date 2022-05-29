Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi - Son Dakika
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Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi

29.05.2022 18:04

Erzurum'da, Aziziye Belediyesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesince düzenlenen "Ilıca Şiir Şöleni" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum'da, Aziziye Belediyesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesince düzenlenen "Ilıca Şiir Şöleni" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, yazar ve şairlerden Ali Coşkun Hirik, Ferman Karaçam, İsmail Bingöl, İsmail Kılıçarslan, Hüseyin Akın, Muhammet Hanefi İspirli, Muhammet Nur Doğan, Murat Ertaş, Müştehir Karakaya, Nurullah Genç, Üzeyir İlbak, Vedat Eğilmez ve Yaşar Bayar katılarak şiirlerini okudu.

Programa katılan vatandaşlar ve öğrenciler de şiirleri hem beğeniyle dinledi hem de cep telefonlarının kameralarıyla o anları kaydetti.

Programda konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye olarak kültürel etkinlik kapsamında "Ilıca Şiir Şöleni ve Ödüllü Mektup Yarışması" programlarını düzenlendiklerini söyledi.

Şair ve yazarlardan övgüyle bahseden Orhan, "Üzerinde yaşadığımız bu toprakların her metrekaresinde kan, uğruna verilmiş can, erlik ve kahramanlık vardır. Bu topraklarda aşk vatandır, bayraktır, millettir. Bu topraklar bu sebeple dadaşlara yurt olmuş yuva kalmıştır. Tarihimize baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş adımları bu yurtta ve bu yuvada atılmıştır. Erzurum milli mücadele ve Cumhuriyet'i kuran şehir demektir." dedi.

Orhan, Erzurum'un kadim bir kent olduğunu belirterek, gençlerin milli bilinç gelişimine katkıda bulunmak amacıyla söz konusu kültürel projeye imza attıklarını dile getirdi.

TDED Erzurum Şubesi Başkanı Murat Ertaş da programa katılan birbirinden değerli şair, yazar ve katılımcılara teşekkür etti.

Program, kentteki çeşitli okullardan öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Gençler İstiklal ve İstikbali Yazıyor " konulu ödüllü mektup yarışmasında dereceye girenlere hediye verilmesi ve şairlere plaket takdimiyle sona erdi.

Programa, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitimciler, çeşitli kurum müdürleri, şair ve yazarlar, tarihçi, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi
Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi
Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi
Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi
Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi
Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi
Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi
Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi
Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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