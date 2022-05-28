Geniş mera ve ovalara sahip Erzurum'da, akan menderesler yeşillikler arasında etkileyici görüntüler oluşturuyor.
Özelliklede kış turizmiyle ön plana çıkan şehir, bahar aylarında canlanan doğasıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor.
Yüksek karlı dağlarla çevrili rengarenk çiçekler arasındaki arazilerden kıvrılarak akan menderesler, güzelliğiyle dikkati çekiyor.
Çat ilçesinde mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı havadan dron ile görüntülendi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler - Son Dakika