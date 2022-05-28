Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler - Son Dakika
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Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler

28.05.2022 14:11

Geniş mera ve ovalara sahip Erzurum'da, akan menderesler yeşillikler arasında etkileyici görüntüler oluşturuyor.

Geniş mera ve ovalara sahip Erzurum'da, akan menderesler yeşillikler arasında etkileyici görüntüler oluşturuyor.

Özelliklede kış turizmiyle ön plana çıkan şehir, bahar aylarında canlanan doğasıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yüksek karlı dağlarla çevrili rengarenk çiçekler arasındaki arazilerden kıvrılarak akan menderesler, güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Çat ilçesinde mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı havadan dron ile görüntülendi.

Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler
Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler
Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler
Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler
Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum ovalarının kılcal damarları: Menderesler - Son Dakika


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