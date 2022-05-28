ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ' - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'

28.05.2022 19:16

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği '1'inci Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali' başladı.

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği '1'inci Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali' başladı. Festivale Avrupa ülkelerinden tiyatro grupları da katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlendiği ve 1 Haziran tarihine kadar sürecek olan '1'inci Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali', festival yürüyüşü ile başladı. Porsuk Bulvarı'ndaki yürüyüşe kuklalar, geri dönüşüm kostümlü hayali kahramanlar, İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Hollanda, İspanya ve Türkiye'den katılan konuk tiyatro oyuncularıyla kuklacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kavak Sirk Topluluğu'nun da gösteri sunduğu yürüyüş, Haller Gençlik Merkezi'nde sona erdi.

Şehir Tiyatroları sahnelerinde ve kentin farklı bölgelerindeki açık alanlarda devam edecek olan festivale Macaristan'dan 'Bence Sarkadi Marionet Tiyatrosu', Bulgaristan'dan 'Tiyatro Trio', İtalya'dan 'Tiyatro La Fabiola', İspanya'dan 'Jordi Bertran Topluluğu' ve Hollanda'dan Tiyatro 'T Magische Topluluğu' katılacak. Birbirinden renkli ve farklı kukla oyunlarının yanı sıra kukla yapım atölyelerinin de bulunduğu festival 1 Haziran'da sona erecek. (DHA

ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'
ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'
ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'
ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'
ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'
ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'
ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'
ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'
ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'
ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'

YORUMLAR
500
'Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali' başladı 'Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali' başladı Hırvatistan'da Kukla Festivali İçin Geçit Töreni Düzenlendi Hırvatistan'da Kukla Festivali İçin Geçit Töreni Düzenlendi
Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ' - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 19:56:52. #1.11#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement