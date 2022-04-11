Filistinli lise öğrencisinin Türkiye'de gönüllü ramazan mesaisi - Son Dakika
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Filistinli lise öğrencisinin Türkiye'de gönüllü ramazan mesaisi

11.04.2022 12:18

Ailesiyle bir buçuk yıl önce Türkiye'ye gelen Filistin asıllı 17 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi, ramazan ayı dolayısıyla camilerde teravih namazı kıldırıyor.

Ailesiyle bir buçuk yıl önce Türkiye'ye gelen Filistin asıllı 17 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi, ramazan ayı dolayısıyla camilerde teravih namazı kıldırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Hafızlık Proje İmam Hatip Lisesi" olarak hizmete açılan Konya Mustafa İlboğa Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören Abdurrahman Zafer Şakdi, okulun ramazan geleneğine uygun şekilde, arkadaşlarıyla ramazan ayı boyunca yoğun mesai yapıyor.

Gönüllü olarak hizmetlerde yer alan genç hafız Şakdi, AA muhabirine, Suudi Arabistan'da yaşarken 1,5 yıl önce Türkiye'ye gelme kararı verdiklerini, bu karardan hiçbir zaman pişmanlık duymadıklarını söyledi.

Yazılım ya da yapay zeka mühendisliği bölümü okumak istiyor

Eğitime çok önem veren bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Şakdi, ablası, ağabeyi ve kendisinin daha iyi eğitim alması için Türkiye'ye geldiklerini dile getirdi.

Ağabeyinin 4 yıldır Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinde, ablasının da Necmettin Erbakan Üniversitesinde Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Bölümünde okuduğunu anlatan Şakdi, kendisinin de 11. sınıfta olduğunu ve üniversite sınavlarına hazırlandığını kaydetti.

Türkiye'nin eğitim olanaklarını güzel bulduklarını vurgulayan Şakdi, "İnşallah ileride yazılım veya yapay zeka mühendisliği bölümü okumak istiyorum. Şu anda okulun robotik kodlama ekibindeyim. Ekibimizle TEKNOFEST'e başvurduk. İnşallah başvurumuz kabul edilirse yarışmaya gideceğiz." diye konuştu.

"Burada ramazan ayı çok güzel geçiyor"

Şakdi, Türkiye'de hem nitelikli bir eğitim aldığını hem de okulu vasıtasıyla manevi yönünü güçlendirdiğini söyledi.

Bütün öğrencileri hafız olan okulunda, ramazan ayı boyunca arkadaşlarıyla çeşitli etkinliklere katıldığını, hep birlikte yoğun mesai yaptıklarını aktaran Şakdi, şöyle konuştu:

"Farklı camilerde mukabele yapıyoruz, teravih namazı kıldırıyoruz. Ben ikindi namazından sonra Kur'an okuyorum, akşam da teravih namazı kıldırıyorum. Anlattığım etkinliklerde yer aldığım için mutluyum. Özelikle bu okul içerisinde ramazan ayı çok güzel geçiyor. Mukabele için teravih kıldırmak için arkadaşlarımla beraber gidiyoruz. Bazen beraber Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Dün hep birlikte bir hatim yaptık mesela. Burada ramazan ayı çok güzel geçiyor."

"İnşallah burada üniversite okuyacağım"

Kendisi gibi arkadaşlarının da ay boyunca farklı camilerde insanlarla bir araya gelerek ramazan ayının manevi iklimini yoğun şekilde yaşadığını belirten Şakdi, "Türkiye'yi çok seviyorum. Burada olmaktan memnunum. İnşallah burada üniversite okuyacağım, iyi bir meslek sahibi olacağım. Türkçeyi de çok kısa zamanda öğrendim." ifadelerini kullandı.

Filistinli lise öğrencisinin Türkiye'de gönüllü ramazan mesaisi
Filistinli lise öğrencisinin Türkiye'de gönüllü ramazan mesaisi
Filistinli lise öğrencisinin Türkiye'de gönüllü ramazan mesaisi

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Filistinli lise öğrencisinin Türkiye'de gönüllü ramazan mesaisi - Son Dakika


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