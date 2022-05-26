Fransa'da Louvre Müzesi eski müdürü, tarihi eser kaçakçılığına "göz yummakla" suçlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da Louvre Müzesi eski müdürü, tarihi eser kaçakçılığına "göz yummakla" suçlanıyor

26.05.2022 20:25
Fransa'da Louvre Müzesi eski müdürü, tarihi eser kaçakçılığına "göz yummakla" suçlanıyor

Fransa'da Louvre Müzesinin 2013-2021 yıllarında müdürlüğünü yapan Jean-Luc Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturma kapsamında suçlanıyor.

Fransa'da Louvre Müzesinin 2013-2021 yıllarında müdürlüğünü yapan Jean-Luc Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturma kapsamında suçlanıyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, Martinez, hafta başında Kültürel Eserler Kaçakçılığı ile Mücadele Merkez Ofisi (OCBC) tarafından gözaltına alındı.

Çarşamba günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturmada "organize dolandırıcılıkta suç ortaklığı yapmak" ve "kara para aklamakla" suçlanıyor.

Martinez'in, aralarında Tutankhamun'un mezar taşının da bulunduğu tarihi eserlerin kaçakçılığının yapılmasına müdahil olduğu, 5 tarihi eserin menşei konusunda sahte sertifikalar hazırlanmasına göz yumduğu iddia ediliyor.???????

Temmuz 2018'de Yakın ve Orta Doğu'daki ülkelerden gelen yüzlerce tarihi eser hakkında kaçakçılık şüphesiyle ön soruşturma başlatılmıştı.

YORUMLAR
500
Sakarya Büyükşehirli boksörden önemli başarı Sakarya Büyükşehirli boksörden önemli başarı Fransa'da 'kadınlarla tokalaşmamakla' suçlanan havalimanı görevlisi işine dönebilecek Fransa'da 'kadınlarla tokalaşmamakla' suçlanan havalimanı görevlisi işine dönebilecek
Kaynak: AA

Fransa, Jean, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fransa'da Louvre Müzesi eski müdürü, tarihi eser kaçakçılığına 'göz yummakla' suçlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:23 AK Partili Tayyar'dan "Atatürk benim kırmızı çizgimdir" diyen Mehmet Uçum'a tepki: Bu nasıl bir özgüven?
20:16 Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan cevap verdi! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben devletin şerefli evlatlarına seslenmiştim
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
19:22 Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı
19:00 Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 20:35:48. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Louvre Müzesi eski müdürü, tarihi eser kaçakçılığına "göz yummakla" suçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement