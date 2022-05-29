Gastronomi Festivali'nde Mamaklı ev kadınları yarıştı - Son Dakika
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Gastronomi Festivali'nde Mamaklı ev kadınları yarıştı

29.05.2022 14:21

Mamak Belediyesince düzenlenen Gastronomi Festivali'nde ev kadınları hünerlerini gösterdi.

Mamak Belediyesince düzenlenen Gastronomi Festivali'nde ev kadınları hünerlerini gösterdi.

Mamak Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinasyonunda Mamak Belediyesi Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalde 19 ev kadını çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde yarıştı.

Okul Müdürü Ülkü Altan, cuma günü başlayan festivalin ilk gününde ana sınıfları ve özel öğretim sınıflarında okuyan çocuklar ve annelerinin, dün ise 30 liselinin yarıştığını söyledi.

Festivalin üçüncü gününün Mamaklı ev kadınlarının mücadelesine sahne olduğunu belirten Altan, "Jüri üyelerimiz akademisyenler ve Gastronomi Derneği üyelerinden oluşuyor. Hanımlar yemeklerini kendileri belirledi, ürünlerini kendileri getirdi. İlk festivalimiz başarılı geçti, gelecek yıllarda büyüyerek devam edecek." dedi.

Altan, yarışmada çoğunlukla İç Anadolu Bölgesi'nin yemeklerinin yapıldığını dile getirerek, yarışmacıların tümüne katılım belgesi vereceklerini, dereceye girenlere ise çeşitli ödüller takdim edeceklerini bildirdi.

Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serdar Tuncer de Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin desteğiyle festivali gelecek yıllarda uluslararası boyuta taşımak istediklerini bildirdi.

Gastronomi Festivali'nde Mamaklı ev kadınları yarıştı
Gastronomi Festivali'nde Mamaklı ev kadınları yarıştı
Gastronomi Festivali'nde Mamaklı ev kadınları yarıştı
Gastronomi Festivali'nde Mamaklı ev kadınları yarıştı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gastronomi Festivali'nde Mamaklı ev kadınları yarıştı - Son Dakika


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