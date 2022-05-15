GAZİANTEP - Yaklaşık 60 yıldır mağarada kendir üretiyor - Son Dakika
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GAZİANTEP - Yaklaşık 60 yıldır mağarada kendir üretiyor

15.05.2022 12:04

Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında yer alan kendirciliğin son temsilcilerinden 68 yaşındaki Mehmet Ali Macık, yaklaşık 60 yıldır mağarada mesleğini sürdürüyor.

Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında yer alan kendirciliğin son temsilcilerinden 68 yaşındaki Mehmet Ali Macık, yaklaşık 60 yıldır mağarada mesleğini sürdürüyor.

Gelişen teknolojiye rağmen, loş ve nemli mağaralarda, el yapımı tezgahlarda kendir üretimi yapan Gaziantepli ustalar, fabrika atığı malzemeleri pota filesi, balıkçı ağı, çamaşır ve köşker ipliği şeklinde ayırarak ekonomiye kazandırıyor.

Sayıları günden güne azalan kendircilerin son ustalarından 68 yaşındaki Mehmet Ali Macık, mağarada üretilen kendir ipiyle geçimini sağlamaya devam ediyor.

Günlük hayatında ulaşım aracı olarak bisikleti tercih eden Macık, her gün yaklaşık 10 kilometre pedal çevirerek çalıştığı mağaraya gidip geliyor.

Mehmet Ali Macık, mağaraya getirdiği fabrika atığı malzemeleri, ahşaptan yapılan silindir şeklindeki çıkrığa sarıyor. Tezgahı elle çevirerek iplik haline getirdiği ürünü, tezgahlar arasında yürüyerek topluyor.

İşini ilk günkü gibi severek yapıyor

Mehmet Ali Macık, AA muhabirine, çok küçük yaşlarda başladığı kendirciliğin baba mesleği olduğunu, neredeyse 60 yıldır bu işi yaptığını ifade etti.

Babasıyla mağaraya giderek işi öğrenmeye başladığını anlatan Macık, çok sevdiği mesleğini zor şartlara rağmen devam ettirdiğini söyledi.

İşini ilk günkü gibi severek yaptığını dile getiren Macık, şöyle konuştu:

"Şu anda çalıştığım bu mağarada önceden 27 tezgah vardı. Hepsi çalışırdı, çoluk çocuk, büyük küçük belki 100 kişi vardık. Daha sonra herkes mesleği bırakınca şu anda mağarada 5-6 tezgah kaldı ama biz hala devam ettiriyoruz. Önceden her tezgahın başında 5 çocuk olurdu. Şu anda kala kala 5-6 tezgahımız kaldı. Çocuklar olsa daha fazla üretim çıkar, çocuklar olmadığı için az üretim çıkıyor."

Macık, Şahinbey ilçesine bağlı Şehreküstü semtindeki mağarada ürettiği kendirleri kent merkezindeki esnafa satarak geçimini sağladığını sözlerine ekledi.

GAZİANTEP - Yaklaşık 60 yıldır mağarada kendir üretiyor
GAZİANTEP - Yaklaşık 60 yıldır mağarada kendir üretiyor
GAZİANTEP - Yaklaşık 60 yıldır mağarada kendir üretiyor
GAZİANTEP - Yaklaşık 60 yıldır mağarada kendir üretiyor

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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