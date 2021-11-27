Gaziosmanpaşa'da kültür sanat sezonu açıldı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da kültür sanat sezonu açıldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da 2021-2022 Kültür Sanat sezonu sinema ve tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikle açıldı.

Gaziosmanpaşa'da 2021-2022 Kültür Sanat sezonu, düzenlenen etkinlikle açıldı. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Plevne Davet Salonu'nda düzenlenen programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ünlü Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan ve birçok vatandaş katıldı. Program Piyano resitali, Sanat Akademisi Polifonik Gençlik Korosu ve Doğu Rüzgarı konseri ile başladı. Davet salonu fuaye alanında ise Sanat Akademisi Görsel Sanatlar Eğitmenlerinin "Karma Resim" adlı sergisi yer aldı.

"Sanatla iç içe olan toplumlarda şiddet azalır"

Programa katılan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu yaptığı konuşmada, gençleri sanatla buluşturmanın önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Sanatla iç içe olan toplumlarda şiddet azalır. Kültür seviyesi artar. Tartışmalar azalır. Tüm bunlar sanatın olduğu toplumda geçerli. Sporla ilgilenen sağlık içinde zinde olan gençler için geçerli. Dolayısıyla da Gaziosmanpaşa'da 100 bin gibi bir öğrenci nüfusumuz var. Onları sanatla buluşturmak da büyük bir önem taşıyor"

"Halkımızın kültürle sanatla sporla buluşması bir çıkış yolu olur"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise pandemi döneminde en çok etkilenen alanlardan birisinin kültür sanat olduğunu dile getirdi. Gençleri ve halkı kültür sanat ile buluşturduklarını anlatan Başkan Usta, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Gaziosmanpaşa'nın bu şehrin bir hikayesi olması gerektiğini, bu şehirde ihtiyaçların dışında sosyolojik anlamda da bazı çalışmaların yapılması gerektiğini düşünerek kültürle, sanatla, sporla, tabi ki onların çatısını oluşturan eğitimle bütünleştiren bir anlayışla yola koyulduk. Bu çalışma süresince tabi Türkiye'nin şartları seçimler darbe süreçleri pandemi derken en çok etkilenen alanlardan birisi olan kültür sanat ve spor oldu. Bu alanda çalışan eğitmenlerimizle ilgili durumu ortaya koydu. Gençlerimizin halkımızın kültürle sanatla sporla buluşması bir çıkış yolu olur. Şehrimizin bir hikayesi olur" dedi.

"Bu girişiminin yaygınlaşarak devam etmesi de çok güzel bir şeydir"

Akademinin tiyatro bölümünü üstleneceğini ifade eden ünlü Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan ise şunları kaydetti : "Ben çok keyifliyim. Çok sevinçliyim. Benim hayatım böyle kültür sanat ile beraber geçti. 54 sene oluyor profesyonel olalı oyunculukta. Bir yerel yönetimin bu kadar büyük çapta kültür sanat faaliyetinin gelişmesi çok özlenen ve maalesef çok olmayan bir şey. Burayla özel bir ilgimiz var. Pandemiden önce Başkan yardımcısıyla görüşüyorduk. İnşallah akademinin de tiyatro bölümünü biz üstleneceğiz. Bu girişiminin yaygınlaşarak devam etmesi de çok güzel bir şeydir"