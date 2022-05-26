Genç Sanat 5. Afiş Tasarım Yarışması "Bağımlılığa karşı sanatın gücü" temasıyla yapılacak - Son Dakika
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Genç Sanat 5. Afiş Tasarım Yarışması "Bağımlılığa karşı sanatın gücü" temasıyla yapılacak

26.05.2022 12:01
Genç Sanat 5. Afiş Tasarım Yarışması "Bağımlılığa karşı sanatın gücü" temasıyla yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Genç Sanat 5. Afiş Tasarım Yarışması bu yıl "Bağımlılığa karşı sanatın gücü" temasıyla düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Genç Sanat 5. Afiş Tasarım Yarışması bu yıl "Bağımlılığa karşı sanatın gücü" temasıyla düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genç sanatçılar her türlü bağımlılığın olumsuz etkilerine dikkati çekerek sanatla iç içe yaşamanın önemini vurgulayacak.

Yarışmada seçici kurul tarafından belirlenen çalışmalara toplam 100 bin lira ödül verilecek.

Başvuruların 5-26 Eylül'de çevrim içi yapılacağı yarışmada başarı ödülü sahibi 5 kişiye 9 biner lira, mansiyon ödülü için 5 kişiye 5 biner lira ve sergileme ödülü alacak 30 kişiye de 1000'er lira verilecek.

Yarışmanın şartnamesine "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Genç Sanat 5. Afiş Tasarım Yarışması 'Bağımlılığa karşı sanatın gücü' temasıyla yapılacak - Son Dakika


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