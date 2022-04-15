Göktepe'de turistler yamaç paraşütü yapma keyfi yaşadı - Son Dakika

Karapınar'daki Göktepe yamaç paraşütü tutkunları tarafından tercih ediliyor.

Fransız ve Hollandalı yamaç paraşüt tutkunu 4 kişi, Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş ile göl manzaralı uçma heyecanını yaşadı.

Fransız turistler Faune Clement ve eşi Cogulet Alexandra ile Hollandalı turistler yamaç paraşütü yaptı.

Clement, gazetecilere, iki haftadır Türkiye'de olduklarını belirterek, "Buranın manzarası çok güzel. Sakin bir yer. Uçmak çok kolay ve zevkli. Bizim için farklı bir deneyim oldu. Arkadaşlarımıza mutlaka tavsiye edeceğiz." diye konuştu.

Ulutaş ise Göktepe'nin en önemli özelliğinin mükemmel manzarasıyla herkesin uçabileceği bir noktada olması olduğunu kaydetti.