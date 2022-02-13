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Görele'nin kurtuluşunu Islık Dili ile kutladılar - Son Dakika

Görele'nin kurtuluşunu Islık Dili ile kutladılar

13.02.2022 15:09

- Görele'nin kurtuluşunu Islık Dili ile kutladılar Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıldönümünü ' kuşdili' olarak bilinen 'ıslık dili' ile kutladılar Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıldönümü etkinliklerle kutlandı.

- Görele'nin kurtuluşunu Islık Dili ile kutladılar

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıldönümünü ' kuşdili' olarak bilinen 'ıslık dili' ile kutladılar

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıldönümü etkinliklerle kutlandı. Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği ise, etkinlik kapsamında 104 yıl önce verilen mücadeleyi bölgede ' kuşdili' olarak bilinen 'ıslık dili' ile etkinliğe katılanlara anlattılar.

Islık diliyle "Düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıldönümü kutlu olsun" cümleleri ile başladıkları etkinlikte hep bir ağızdan, "Zalimin karşısında mazlumun yanındayız. Düşmanlar geldikleri gibi gittiler" gibi sloganlarda attılar.

Görele Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitaben Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği üyeleri, "Görele'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yılı kutlu olsun, Kurtuluş Savaşında ve Görele ilçemizin İşgalinin kurtuluşunda Islık Dili ile haberleştik. Bu dil bizim için çok önemlidir çünkü Rus işgalinde hiç kimse anlamazken Göreleliler bu dili kullanarak planları yapmışlar, düşmana cephe almışlar ve kahramanca savaşmışlar" ifadeleri ile işgale karşı verilen mücadelede ıslık dilinin önemini anlattılar.

Islık dili ile yaptıkları gösterinin ardından Dernek Başkanı Şeref Başkan yaptığı açıklamada, "Bugün burada Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutlamak için toplandık. 104 yıl önce Görele ilçemizi ve bölgemizi işgale kalkışan düşmanlar geldikleri gibi arkalarına bakmadan gittiler. Milletimiz düşmanlara karşı mücadele ederek hem vatanını savundu hem de işgalleri önlediler. Milletimiz bölgemizi işgale kalkışanları hiçbir zaman unutmadı, bundan sonrada unutmayacak. Islık Dili hem Kurtuluş Savaşında hem de Görele ilçemizin düşman işgali kurtuluşunda kullanılmıştır. Babaannem ve dedem bölgemizin düşman işgalinde Islık Dili ile haberleşerek düşmanlara karşı siper olmuşlar. Atalarımız Islık Dili ile düşman geliyor diye birbirlerine haber ederek düşmana karşı siper olmuşlar ve düşmanları yenmişlerdir" dedi.

Konuşmanın ardından toplu olarak Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği başkanı Şeref Başkan ve üyeleri Islık Dili ile vatandaşları selamladı.

Görele'nin kurtuluşunu Islık Dili ile kutladılar
Görele'nin kurtuluşunu Islık Dili ile kutladılar
Görele'nin kurtuluşunu Islık Dili ile kutladılar

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Giresun, Turizm, Görele, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Görele'nin kurtuluşunu Islık Dili ile kutladılar - Son Dakika


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