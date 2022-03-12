Göremeyen baba, zihinsel engelli oğlu için özel eğitim öğretmenliği okuyor - Son Dakika
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Göremeyen baba, zihinsel engelli oğlu için özel eğitim öğretmenliği okuyor

12.03.2022 11:00
Göremeyen baba, zihinsel engelli oğlu için özel eğitim öğretmenliği okuyor

Sakarya'da yaşayan doğuştan görme engelli 42 yaşındaki İbrahim Bingül, zihinsel engelli çocuğuna yardım edebilmek için memur olarak görev yaptığı Sakarya Üniversitesinde Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünde eğitim görüyor.

Sakarya'da yaşayan doğuştan görme engelli 42 yaşındaki İbrahim Bingül, zihinsel engelli çocuğuna yardım edebilmek için memur olarak görev yaptığı Sakarya Üniversitesinde Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünde eğitim görüyor.

Bingül, Çanakkale ve Eskişehir'de eğitim gördükten sonra girdiği Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 2004'te bitirdi. Mezun olduğu okula 2005'te memur olarak atanan Bingül, 5 yıldır Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görme Engelli Kullanıcı Hizmetleri Biriminde görev yapıyor.

Zihinsel engelli oğluna yardımcı olabilmek için 2019 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne başlayan Bingül, stajını ise çocuğunun eğitim gördüğü Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulunda yapıyor.

Açık öğretimde Sosyal Hizmetler ve Tarih bölümlerini de bitiren son sınıf öğrencisi Bingül, bundan sonraki hayatında eğitmen olarak özel öğrencilerin hayatına dokunmayı hedefliyor.

"Engellilik de bir farklılıktır"

İbrahim Bingül, AA muhabirine, engelliliği bir acizlik değil bir farklılık olarak gördüğünü söyledi.

İnsanın önce kendisini kabul etmesi ve sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğine inandığını dile getiren Bingül, "Sadece bazı şeyleri farklı yaparak toplumda aynı şeyleri yapabiliriz. Evliyim, çocuğum var. Evde eşime yardımcı olmaya gayret ediyorum. Yeter ki kabul işine önce kendinizden başlayın, kendinizden başlarsanız bütün sorunların üstesinden gelebilirsiniz." diye konuştu.

Bingül, okuma hırsının arkadaşlarının okula gidip de kendisinin gidememesiyle başladığını ifade ederek, çocukluğundan bu yana okumaktan başka seçeneği olmadığını düşündüğünü anlattı.

Teknolojinin gelişmesiyle bilgi ve kitaba erişme olanaklarının çoğaldığını, bunun okuma isteğini artırdığını vurgulayan Bingül, "Görme engellinin bir şeyleri başarmasından dolayı liseden beri hep şaşırdılar. Bunlar tabii karşılıklı iletişim eksikliğinden kaynaklı. Çünkü ben de gayet olağan bir şekilde bazı düzenlemeler yapıldığında herkesle aynı şeyi yapabilirim." ifadesini kullandı.

"Bazı insanların meslekleri hayatları olur"

Bingül, engelli çocuğuna yardımcı olabilmek için özel eğitim öğretmenliği okuduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Bazı insanların meslekleri, hayatları olur. Özel eğitim, aynı zamanda benim hayatım. Çünkü kendi geçmişimi görüyorum bu çocuklarda. Gösterdikleri çaba, bir harfi yazmaları, bir ayakkabıyı bağlamaları, kullandıkları bir kelime... Bunlar çok önemli şeyler. Hayatı daha iyi nasıl yaşayabileceklerini öğrenmeleri konusunda çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz, bunu seviyorum."

Stajını çocuğunun eğitim gördüğü okulda yaptığını belirten Bingül, "Kavram kargaşası yaşıyor bazen ama o yine bildiğini okuyor. 'Baba' demeye devam ediyor çünkü ben onun evde babasıyım. Verdiğim komutları yapıyor, sınıfın kurallarına uyuyor." dedi.

Bingül, üniversitede akademisyen ya da öğretmen olarak çalışmaya devam edip çocuklara eğitim vermek istediğini sözlerine ekledi.

Göremeyen baba, zihinsel engelli oğlu için özel eğitim öğretmenliği okuyor
Göremeyen baba, zihinsel engelli oğlu için özel eğitim öğretmenliği okuyor
Göremeyen baba, zihinsel engelli oğlu için özel eğitim öğretmenliği okuyor

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Kaynak: AA

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