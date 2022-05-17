Grease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecek - Son Dakika
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Grease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecek

17.05.2022 09:59
Grease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecek

Yeditepe Üniversitesi Dans Kulübü tarafından sahnelenen Grease Müzikali, 19 Mayıs Perşembe saat 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Yeditepe Üniversitesi Dans Kulübü tarafından sahnelenen Grease Müzikali, 19 Mayıs Perşembe saat 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uyarlamasını ve yönetmenliğini Cenk Sözeri'nin yaptığı müzikalin koreografisi Yiğit Dündar'a ait. Müzik direktörlüğünü Fehmi Cesur Özdemir'in üstlendiği müzikalin ses mühendisliğini Uğurcan Moroğlu, ışık tasarımını Serdal Ece ve dekorunu Mobilyam Dekor yaptı.

105 dakika, 2 perde sürecek müzikal, 1958 yazı, California Malibu Beach'te geçen aşk dolu bir yaz sonrasında Avustralya'ya geri dönmesi gereken Sandy Olsson ve Amerikalı Danny Zuko'nun beklenmedik bir şekilde Rydell Lisesi'nde karşılaşmalarını anlatıyor. Beklenmeyen tek şey karşılaşmaları değil... Okulun popüler grupları Pink Ladies ve T-Birds, Sandy'nin yazın aşık olduğu Danny'i biraz farklı tanımaktadır ve Sandy için büyük bir sürprizleri vardır.

Grease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecek
Grease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecek
Grease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecek
Grease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecek
Grease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecek

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Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Grease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecek - Son Dakika


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