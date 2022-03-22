Guggenheim Müzesi'ndeki temizlik işçilerinin 9 aylık grevi anlaşmayla sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Guggenheim Müzesi'ndeki temizlik işçilerinin 9 aylık grevi anlaşmayla sona erdi

22.03.2022 14:16
Guggenheim Müzesi'ndeki temizlik işçilerinin 9 aylık grevi anlaşmayla sona erdi

İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao kentinde bulunan Guggenheim Müzesi'nde 9 aydır grevde olan temizlik işçileri, talep ettikleri maaş artışını aldı.

İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao kentinde bulunan Guggenheim Müzesi'nde 9 aydır grevde olan temizlik işçileri, talep ettikleri maaş artışını aldı.

Guggenheim Müzesi'nde çalışan 18 temizlik işçisinin 11 Haziran 2021'den bu yana sürdürdükleri grev, bağlı oldukları şirketle vardıkları anlaşmayla sona erdi.

İşçiler, 284 günlük grevin ardından yüzde 20 maaş artışıyla yıllık 23 bin 500 avroluk brüt ücret karşılığında anlaşma sağladı.

Müze önünde dans ederek kutlama yapan temizlik işçilerine halk da destek verdi.

İşçiler, grev sürecinde seslerini duyurmak için müze önünde turistlerle futbol oynamıştı.

YORUMLAR
500
Toprak Razgatlıoğlu yeni sezona hazırlanıyor Toprak Razgatlıoğlu yeni sezona hazırlanıyor GUANGZHOU - Çin'de inşası devam eden 100.000 kişilik stadyum GUANGZHOU - Çin'de inşası devam eden 100.000 kişilik stadyum

Guggenheim, İspanya, Haziran, Grev, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Guggenheim Müzesi'ndeki temizlik işçilerinin 9 aylık grevi anlaşmayla sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:46:57. #1.11#
SON DAKİKA: Guggenheim Müzesi'ndeki temizlik işçilerinin 9 aylık grevi anlaşmayla sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement