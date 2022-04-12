Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptı - Son Dakika
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Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptı

12.04.2022 15:43

Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptıNEVŞEHİR Kapadokya'yı gezmeye gelen Güney Koreli Hip Hop müzik grubu WiHi, "Capadocia Camel" ismini verdikleri bir şarkı yaptı.

Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptı

NEVŞEHİR Kapadokya'yı gezmeye gelen Güney Koreli Hip Hop müzik grubu WiHi, "Capadocia Camel" ismini verdikleri bir şarkı yaptı.

Daha önce de Türkiye'de gezdikleri yerlerde klip çekimi yapan grup, son olarak Kapadokya'da deveye bindi. Deve üzerinde Kapadokya'yı gezen Güney Koreli HipHop müzik grubu, WiHi Capadocia Camel ismini verdikleri şarkı besteledi. Kapadokya Bölgesinde çektikleri klibi sosyal medya hesaplarından yayınlayan grup, Kapadokya'nın da tanıtımına katkıda bulundu.

Deve Çiftliği işletmecisi Kemal Güntaş, Hiphop müzik grubu misafirlerimiz vardı. Bölgeyi deve üzerinde gezerken birde klip çekmişler. Bizim için gurur kaynağı oldu. Bölgeyi ve Kapadokya'yı deve ile birlikte andıkları bir klip ve albümlerinde bir parça oldu. Bölgemizde birçok aktivite var. Tırnak içinde söylüyorum, bu aktivitelerin en başında balon turları gelmesine rağmen balon diye bir parça yok. Artık Kapadokya Deve diye bir albümümüz oldu" ifadelerini kullandı.

Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptı
Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptı
Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptı

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Kapadokya, Hip Hop, Şarkı, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptı - Son Dakika
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