"Cuma İş Çıkışı" açık hava konserlerinde Nihat Sırdar sahne alacak - Son Dakika

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için buluşma noktası olan konserler, bahar aylarına kadar ara verecek.

Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu ama yine de hayatta kaldı! Onun lakabı artık "Kedi"