Son dakika haber! Suluova'da "Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi" açıldı - Son Dakika

Suluova'da ilçesinde, "Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Arzu Arslan tarafından, Suluova Belediyesi Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Geleneksel Türk El Sanatları'nın örnekleri olan tezhip, hat, ahşap oyma, ebru ve çini gibi eserler sergilendi.

Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergilenen 50'den fazla eserin tasarımının tamamen kendisine ait olduğunu söyledi.

Geleneksel Türk El Sanatları merakının ilkokul çağından itibaren başladığını anlatan Arslan, "Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünü derece ile bitirmiştim, ilkokul yıllarımda resim öğretmenimin yönlendirmesi ve resim ile başlayan merakım Geleneksel Türk El Sanatları ile devam etti. Özellikle salgın döneminde evde kalmamız vesilesiyle daha çok eser ortaya çıkartma fırsatım oldu. Tamamı kendi tasarımım olan eserleri bugün sanatseverler ile buluşturduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Açılış törenine, Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.