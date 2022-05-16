Anaokulunda "Dünya Çiftçiler Günü" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Anaokulunda "Dünya Çiftçiler Günü" etkinliği yapıldı

16.05.2022 18:42

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Portakal Çiçeği Anaokulunda "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Portakal Çiçeği Anaokulunda "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte tarım aletleri, zirai ilaçlar ve eski tarım makinelerinin tanıtımının yapıldığı stantlar kuruldu.

Öğrenciler gruplar halinde stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Daha sonra öğrenciler okul bahçesine sebze fidesi dikti. Dörtyol Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli veterinerler okuldaki koyun ve keçilere küpe taktı, köpeklere kuduz aşısı yaptı. Öğrenciler bu uygulamaları da dikkatle takip etti.

Okul bahçesinde veliler tarafından yapılan ve odun ateşinde pişirilen bazlama ve börekler öğretmenlere, öğrencilere ve etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Dörtyol Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Kıymacı, AA muhabirine, 1960'lı yıllarda kullanılan tarım aletlerini derleyerek, etkinliğe katkı sağladıklarını, veteriner hekimlerin de okuldaki hayvanlara küpe taktığını, kuduz aşısı yaptığını söyledi.

Dörtyol Ziraat Odası Başkanı Gökhan Özer ise bu etkinlikte öğrencilerin tarımın önemini ve çiftçilerin kullandığı malzemeleri görme fırsatı bulduğunu dile getirerek, okul idaresine bu etkinlik için teşekkür etti.

Okul müdürü Ömer Burgaç da tarımla ilgili bilgileri öğrencilerin uygulamalı bir şekilde görmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Burgaç, "Çiftçilerimizin gününü kutlamak için öğrencilerimizle çiftçilerimizi bir araya getirdik. Öğrencilerimiz eski ve yeni tarım aletlerini aynı anda görmüş oldu." dedi.

Anaokulunda Dünya Çiftçiler Günü etkinliği yapıldı
Anaokulunda Dünya Çiftçiler Günü etkinliği yapıldı
Anaokulunda Dünya Çiftçiler Günü etkinliği yapıldı
Anaokulunda Dünya Çiftçiler Günü etkinliği yapıldı

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Dünya Çiftçiler Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu Dünya Çiftçiler Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Anaokulunda 'Dünya Çiftçiler Günü' etkinliği yapıldı - Son Dakika


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