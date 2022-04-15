Restorasyonu tamamlanan ecdat yadigarı cami, yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Restorasyonu tamamlanan ecdat yadigarı cami, yeniden ibadete açıldı

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Tolca Mahallesinde restorasyon çalışmaları sona eren ecdat yadigarı tarihi Tolca Şeyh Şehabettin Camisi ibadete yeniden açıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan Tolca Şeyh Şehabettin Camisi'ndeki restore çalışmaları tamamlandı. Tarihi cami Cuma namazı öncesinde yapılan dua ile ibadete tekrar başladı.

Caminin yeniden ibadete açılış programına katılan Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, vakıf kayıtlarına göre 1782 yılında yapılan Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en güzel örneklerinden birisi olarak nitelendirdikleri Tolca Şeyh Şehabettin Camisi'nin 250 yıla yakın bir süreden beridir ayakta kalan bir ecdat eseri olduğunu söyledi. Osmanlı, "Son dönemde özellikle Hüyük Belediye Başkanımızın gayretleriyle vakıf eserimizi ayağa kaldırdık. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Bugün camimizin belli bir kısmı, ana kısmı tamamlandı. Buradaki temel anlamda yapılması gereken bütün onarımlar tamamlandı. İnşallah yakında minaremiz tamamlanacak, çevre düzenlememiz de bu yıl içeresinde tamamlanarak camimiz halkımıza hizmet vermeye devam edecek" dedi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ise, göreve geldikten sonra tarihi caminin restorasyon projesinin tamamlandığı halde restorasyon çalışmalarına bir türlü başlanamadığını öğrendikten sonra harekete geçip girişimlerde bulunduklarını söyleyerek, "Ecdada, ataya saygı bağlamında inşallah bundan sonra da bizlerden sonra da yüz yıl daha ayakta durabilecek bir restorasyon çalışması yapıldı burada. Minaresi de en kısa zamanda yapılacak, çevre düzenlemesi de bittiğinde hemşerilerimize hizmet vermeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Tolca Mahallesi Muhtarı Hüseyin Navruz da tarihi caminin mahallerine yeniden kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hüyük Müftüsü Seyit Ali Gündüz de, caminin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ibadete açılmasının memnuniyetini yaşadıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarihi cami, Müftü Seyit Ali Gündüz tarafından yaptırılan duanın ardından cuma namazında yeniden ibadete açıldı.