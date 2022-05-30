İlk kez T24'te | Aslı Atasoy'dan "Gezi 9 Yaşında" belgeseli - Son Dakika
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İlk kez T24'te | Aslı Atasoy'dan "Gezi 9 Yaşında" belgeseli

30.05.2022 09:44

Gazeteci Aslı Atasoy tarafından yapılan 'Gezi 9 Yaşında' isimli belgesel T24'de ilk kez yayınlanıyor.

Gazeteci Aslı Atasoy tarafından yapılan 'Gezi 9 Yaşında' isimli belgesel T24'de ilk kez yayınlanıyor.

Gezi sürecini tanıklıklarla anlatan belgeselde Foti Benlisoy, Güneş Duru, Gürcan Öztürk, Haluk Kalafat, İbrahim Aydın ve Özgür Karaduman'ın konuşmaları yer alıyor.

Sürecin her aşamasına tanık olmuş gazeteci, yazar, müzisyen ve aktivistlerin gözünden 28 Mayıs 2013 yılında başlayan Gezi anlatılıyor.

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Kaynak: DailyMotion.com

Belgesel, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İlk kez T24'te | Aslı Atasoy'dan 'Gezi 9 Yaşında' belgeseli - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk kez T24'te | Aslı Atasoy'dan "Gezi 9 Yaşında" belgeseli - Son Dakika
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