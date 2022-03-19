İntikam Oyunları filminden ilk set fotoğrafları geldi - Son Dakika

Yapımcılığını ve hikayesini Zeki Sincar'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Servet Aksoy'un oturduğu filmin setinden ilk fotoğraflar görücüye çıktı.

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Filmin oyuncu kadrosunda; Tolga Yüce, Wilma Elles, Barış Küçükgüler, Turgay Tanülkü, Turan Güneş, Emin Olcay, İpek Tenolcay, Selahattin Taşdöğen, Naci Taşdöğen, Mehmet Çepiç, Tuğba Özay, Sefa Zengin, Mehmet Özcan Varaylı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Murat Parasayar, Muhammed Cangören, Arif Selçuk, Nevin Efe, Nilay Toprak, Mehmet Ateş'in yer alıyor.

ÇEKİMLER HAFTA SONU BAŞLIYOR

Bir hacker'in hikayesini anlatan yapımda iki kardeş Selahattin Taşdöğen ile Naci Taşdöğen ilk kez birlikte bir filmde rol alacak. Çekimleri hafta sonu başlayacak filmin basın toplantısında Wilma Elles "Böyle bir kadroda olmak benim için büyük gurur" diye konuştu.