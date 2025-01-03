İsfahani Mescidi Açıldı

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Diyanet Başkanı Erbaş, İsfahani Mescidi'nin açılışını yaptı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulus semtinde yer alan İsfahani Mescidi'nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ulus semtinde yer alan ve 45 yıldır kapalı olan İsfahani Mescidi'nin açılış törenine katıldı. Cuma namazının kılınmasının ardından hutbe veren Erbaş, daha sonra açılış törenine katıldı ve kurdele kesti. Törende konuşma yapan Erbaş, "İsfahani Mescidimizin açılışında bir aradayız. Allah mescidimizin cemaatini eksik eylemesin inşallah. Yaklaşık yarım asır sonra, belki yarım asırdan da fazla, ilk defa tamir edilmiş ve ibadete açılmış durumdadır" dedi. Program, Erbaş'ın duasının ardından tamamlandı.