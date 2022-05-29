İstanbul'un fethinin yıl dönümünde karadan temsili gemi yürüttüler - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde karadan temsili gemi yürüttüler

29.05.2022 18:42
İstanbul'un fethinin yıl dönümünde karadan temsili gemi yürüttüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kapsamında, çok sayıda vatandaşın katılımıyla geminin karadan yürütülmesi canlandırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kapsamında, çok sayıda vatandaşın katılımıyla geminin karadan yürütülmesi canlandırıldı.

İnegöl Ateş Karıncaları Derneği ve Ensar Vakfı İnegöl Şubesi üyeleri tarafından İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinlikleri için yaptırılan 10 metre uzunluğunda, 2,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki gemi replikası, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na getirildi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında gemileri karadan yürütme emrinin canlandırıldığı etkinlikte çok sayıda vatandaş, tekerlekler üzerindeki temsili gemiyi, Tarihi İnegöl Mehteri'nin çaldığı marşlar eşliğinde yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Heykel Meydanı'na yürüttü.

İnegöl Ateş Karıncaları Derneği Başkanı Erman Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'un fethi dolayısıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gayemiz tarihine, değerlerine bağlı, köklerinden esinlenmiş bir hakikati yakalayan toplumu inşa edebilmek, kaybettiğimiz değerleri yeniden icra edebilmek. Bu manada dernek olarak bu ruhu ve hakikati yakalayıp yollara düştük." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı Bursa'da oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı Bursa'da oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı
Kaynak: AA

İstanbul, İnegöl, Bursa, Gemi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'un fethinin yıl dönümünde karadan temsili gemi yürüttüler - Son Dakika


Son Dakika
18:40 Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler: Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler
17:04 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
16:51 Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
16:32 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 18:46:40. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'un fethinin yıl dönümünde karadan temsili gemi yürüttüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement