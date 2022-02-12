Paramotorcular, SMA hastası Ela Beyazgül için havalandı - Son Dakika

İzmir'de bir grup paramotor pilotu, Amasya'da yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 15 aylık Ela Beyazgül için uçuş gerçekleştirdi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Eda Beyazgül çiftinin kızları Ela'nın yurt dışında yapılması planlanan tedavisi için yürütülen bağış kampanyasına destek olmak üzere 5 paramotor pilotu, Bayraklı sahilinden havalanarak gösteri uçuşu yaptı.

Pilotlar Metin Pehlivan, Tolga Şenyuva, Seçkin Aparı, Armağan Kemal Akpaklar ve Cosmin Şerban, Körfez üzerinde yaptıkları uçuş sırasında "Seninleyim Ela" yazılı pankart açtı.

Uçuş öncesi açıklama yapan paramator pilotu Metin Pehlivan, Ela bebeğin yurt dışında yapılması planlanan tedavisi için bağış kampanyası düzenlendiğini öğrendiklerini, destek olmak için uçuş yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Bugün dışarıda olan İzmirlilere gökyüzünden kampanyaya katılma çağrısı yapacaklarını aktaran Pehlivan, "8 ay önce SMA hastası Duru bebeğimize de benzerini yapmıştık. Duru bebeğimiz kampanyasını tamamladı. Sıra Ela bebeğimizde. Kampanya tamamlanırsa o da Dubai'deki tedavi sürecine başlayacak. Aynı şehirde değiliz ama Ela bebek bizim bebeğimiz. Türkiye'nin bebeği. Biz de İzmir'den Ela'nın sesini duyuralım istedik." diye konuştu.

Etkinliği sosyal medya üzerinden takip eden anne Eda Beyazgül ise Amasya Valiliği onayıyla 9 ay önce başlayan kampanyada tedavi için gerekli bedelin yüzde 51'ine ulaştıklarını belirterek, "Kalan kısmın bir an önce tamamlanmasını, Ela'nın sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Bunu başaran birçok aile oldu. İnşallah hep birlikte Ela'nın da daha iyi olduğu günleri göreceğiz. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.