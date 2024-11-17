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Kültür Sanat

Kadınlar Kahvesi Sosyal Merkez Oldu

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Burhaniye'de açılan Pegasüslü Kadınlar Kahvesi, atölye ve etkinliklerle kadınları buluşturuyor.

17.11.2024 14:39
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Kadınlar Kahvehanesi sosyal etkinlik merkezi haline geldi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Arzu Kılıç ve kardeşi Nazlı Şimşek tarafından altı ay önce işletmeye açılan kadınlar kahvehanesi sosyal etkinlik merkezi haline geldi. Çeşitli atölye çalışmaları ile eğlencelerin düzenlendiği işletme, ikinci el eşya mezadına da ev sahipliği yapıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi'nde iki kız kardeşin işletmeciliğini yürüttüğü Pegasüslü Kadınlar Kahvesi her gün kadınları buluştururken, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başladı. Çeşitli atölye çalışmalarına kapılarını açan işletme, ikinci el eşya mezadına da ev sahipliği yapmaya başladı. Kadınlar matinesi de düzenlediklerini anlatan işletmeci Nazlı Şimşek, bütün kadınlara beklediklerini söyledi. Mezadın sunuculuğunu da Kadir Bayraktar yaptı. Mezatların devam ettiğini anlatan Hatice Erdem, "Birkaç tane mezadımız var. Bu gün de Öğretmenler Mahallesinde Pegasüslü Kadınlar Kahvehanesindeyiz. Cuma günü 20.30 da yapıyoruz buradaki mezadımızı. Burhaniye'de değişik yerlerde ve Gürede mezadımız var. Ama, bu gün Kadınlar Kahvesindeyiz. Müthiş bir mezat geçiyor. Herkesi bekliyoruz. Elinde ürünü olan, almak isteyen, satmak isteyen tüm Burhaniye çevresini ve Körfezi mezadımıza bekliyoruz. Bizde mutlu olalım. Sizlerde mut olun. ve eğlenelim, önümüz kış" diye konuştu.

Eda Küçük de, "Bu gece Kadınlar Kahvesindeyiz. Bu vesileyle bir araya geldik. Güzel oldu. Böyle yaşanmışlıkları, eski şeyleri ben çok sevdiğim için bu böyle haftada bir katılıyoruz. Güzel oluyor. Misafirlerimizi de bekleriz" dedi.

İşletmeci Nazlı Şimşek ise, "Pegasüslü Kadınlar Kahvehanemizi 6 ay önce açtık. Ablamla beraber açtık. Burada hanım arkadaşlar geliyor. Oyun oynayabiliyorlar. Bunun haricinde çok sayıda etkinlikler, atölye çalışmaları yapıyoruz. Söyleşiler seminerler yapıyoruz. Her Cuma günü mezat oluyor burada. Herkes katılabilir. Bunun haricinde kadınlar matinesi yapıyoruz. Yarın yine olacak. Süslü Kadınlar Matinemize de herkesi bekleriz" şeklinde konuştu.

Kadınlar Kahvesi Sosyal Merkez Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kadınlar Kahvesi Sosyal Merkez Oldu - Son Dakika

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