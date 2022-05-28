KAĞITHANE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

? Kağıthane'de her yıl düzenlenen 'Uçurtma Şenliği' bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği şenlikte aileler çocuklarıyla doyasıya eğlendi. Hasbahçe'de yapılan şenlikte 3 binden fazla uçurtma belediye tarafından ücretsiz dağıtıldı.

Büyük küçük herkesin uçurtmalarını alarak geldiği şenlikte, çeşitli animasyon gösterileri ve oyun stantları büyük ilgi topladı. Çocuklar aileleriyle gönüllerince eğlenirken unutamayacakları bir gün yaşadı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de şenliğe gelerek ailelerle sohbet etti fotoğraf çektirdi. Ardından da basın mensuplarıyla uçurtma uçurdu.

'3 BİNDEN FAZLA UÇURTMA DAĞITTIK'

İnsanların bir araya gelip vakit geçirmesi fırsatlar oluşturduklarını söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Kağıthane Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında Uçurtma Yarışması'ndayız. Cumartesi günü öğleden öne olduğu için çok kalabalık olmayabilir demiştim ama maşallah çocuklarımız ve aileleri güzel bir şekilde ilgi gösterdi. Bugün çocuklarımıza 3 binden fazla uçurtma dağıttık. Hava güzel, rüzgar da yeni çıkmaya başladı. Gökyüzünde uçurtmaları hep birlikte görmüş olacağız. Bugün dereceye giren uçurtmalarımıza, ailelerine ve çocuklara hediyeler takdim edeceğiz. İki yıl pandemiden sonra bu tür programlar çok kıymetli. Bir araya gelmek için fırsatlar oluşturuyoruz. Ailelerimiz ve çocuklarımız da alanda uçurtmalarla beraber keyifli dakikalar geçiriyoruz. Gün içerisinde ikramlarımız da olacak. Kağıthane'de yaz erkinlikleri kapsamında programlarımız devam edecek. Tüm çocuklarımız güzel bir gelecek diliyorum' dedi.

Aileler ise etkinlikte çok eğlendiklerini, keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti.