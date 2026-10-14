Kahramanmaraş Ekinözü'nde üzümlerden yapılan pekmezin kilosu 800 liradan satılıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Ekinözü'nde üzümlerden yapılan pekmezin kilosu 800 liradan satılıyor

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Kahramanmaraş Ekinözü\'nde üzümlerden yapılan pekmezin kilosu 800 liradan satılıyor
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Kahramanmaraş Ekinözü'nde bağlardan toplanan üzümler, toprak ocakta 3-4 saat kaynatılarak geleneksel yöntemle pekmeze dönüştürülüyor. Kışın tüketilen pekmezin kilosu 800 liradan alıcı bulurken, siparişe göre de üretim yapılıyor.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde köylüler, üzüm bağlarından topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürmek için yoğun mesai harcıyor. Kaynatılan üzüm pekmez olarak kilosu 800 liradan alıcı buluyor.

Ekinözü ilçesi Yeniköy Mahallesi Kozoğlu mezrasında yaşayan vatandaşlar, bağlardan topladıkları üzümleri önce ezerek suyunu çıkarıyor. Elde edilen üzüm suyu, toprak ocaktaki odun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor. Doğal pekmez haline gelen ürün özellikle kış mevsiminde tüketiliyor. Hazırlanan üzüm pekmezi siparişe göre de yapılırken, kilosu 800 liradan alıcı buluyor.

"Dedelerimizden kalan bir gelenek"

Yöre sakinlerinden Elif Koyun, "Üzüm pekmezi yapıyoruz. Büyüklerimiz ve dedelerimizden kalan bir gelenek. Üzümleri önce topluyoruz sonra sala bırakıp toprakla tepeliyoruz. Ocağa bindirip ayrıştırarak üzüm pekmezi yapıyoruz" dedi.

"Üzüm pekmezimizi ilaçsız ve organik olarak yapıyoruz"

Erol Koyun ise, "Atalarımızdan kalma üzüm pekmezimizi ilaçsız ve organik olarak yapıyoruz. Kış boyu tüketiyoruz. Her derde dermandır özellikle şehir içinden sipariş alabiliyoruz ve fiyatı da 800 ile 1000 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşKültür SanatEkinözüEkonomiYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Ekinözü'nde üzümlerden yapılan pekmezin kilosu 800 liradan satılıyor - Son Dakika
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