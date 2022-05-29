KAHRAMANMARAŞ - Koruma altındaki "ayı gülü" çiçek açtı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Koruma altındaki "ayı gülü" çiçek açtı

29.05.2022 09:49

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Tırıl Dağı'nın zirvesinde "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye bilinen, koruma altındaki "Paeonia Officinalis" çiçeği görsel şölen sunuyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Tırıl Dağı'nın zirvesinde "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye bilinen, koruma altındaki "Paeonia Officinalis" çiçeği görsel şölen sunuyor.

Halk arasında "ayı gülü" ya da "kızıl lale" olarak bilinen, düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar 2000 rakımlı Tırıl Dağı'nın zirvesine mayıs ve haziran aylarında çiçek açıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Doğan, ilçenin iklim özellikleri bakımından zengin bir endemik bitki çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek, ayı gülünün belirli alanlarda yetişen bir çiçek olduğunu söyledi.

2 yıl önce bölgede doğa gezisi yaparken çiçeğin yoğun olarak yetiştiği alanı keşfettiklerini ifade eden Doğan, çiçeğin sıra dışı bir güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi.

"Bu çiçeğin bir dalının koparılmasının 110 bin lira cezası olduğunu biliyoruz"

Çiçeğin genel olarak Mayıs ayı ortalarına doğru açtığını belirten Doğan, "Şuan Tırıl dağımızın 1900 rakımındayız, genelde Toros Dağları'nın 1500 ve 2000 rakımına sahip alanlarında yetişiyormuş. İlçemizin değişik yerlerinde de yetişiyor ama bu alanda, bu bölgede toplu olarak yetiştiği tek alan diyebiliriz. Biz elimizden geldiğince bu zenginliklerimizi tespit etmek, korumak istiyoruz, Bu sebeple de her yıl kontrol ediyoruz. Bu sene bu çiçeğin bir dalının koparılmasının 110 bin lira cezası olduğunu biliyoruz. Gerçekten korunması gerekilen bir değerimiz. Bizde koparmadan seyrediyoruz, seviyoruz bu güzelliklerimizi gelecek nesillere taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ - Koruma altındaki ayı gülü çiçek açtı
KAHRAMANMARAŞ - Koruma altındaki ayı gülü çiçek açtı
KAHRAMANMARAŞ - Koruma altındaki ayı gülü çiçek açtı
KAHRAMANMARAŞ - Koruma altındaki ayı gülü çiçek açtı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat KAHRAMANMARAŞ - Koruma altındaki 'ayı gülü' çiçek açtı - Son Dakika


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