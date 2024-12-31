Kandinsky Sergisi CerModern'de Açılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kandinsky Sergisi CerModern'de Açılıyor

Kandinsky'nin sanat yolculuğunu keşfedeceğiniz sergi, 5 Ocak'ta CerModern'de başlıyor.

31.12.2024 14:19
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20. yüzyılın önemli sanatçılarından Vasili Vasilyeviç Kandinsky'yi konu edinen "Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu" sergisi, 5 Ocak'ta CerModern'de açılacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, Mavi Süvari akımının Kandinsky ve Franz Marc tarafından kabul görmüş simgesel karşılığı; desen, renk, ışık ve müzik aracılığıyla sanatta 15. yılını kutlayan CerModern'in dijital gösteri alanı olan Flow Dijital Sahne'de sergilenecek.

Modern sanatın dönüm noktasına farklı bakış açısı getiren sergide, müzik ve renk bileşiminde soyut sanata yön veren en önemli köşe taşlarından biri olan Kandinsky'nin sanat yolculuğu ve sanat anlayışı sergilenirken, izleyiciye Kandinsky'yi derinlemesine tanıma imkanı da sunulacak.

Dijital teknolojiyi sanatsal ve düşünsel yaklaşımlarla izleyiciye sunan Flow Dijital Sahne'nin ev sahipliğini yaptığı sergi, 30 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kandinsky Sergisi CerModern'de Açılıyor - Son Dakika

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