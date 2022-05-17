Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden - Son Dakika
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Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden

17.05.2022 20:09

TRABZON'da Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde hazırlanan Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan 'Süleymanname' minyatür sergisi Kanuni Evi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

TRABZON'da Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde hazırlanan Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan 'Süleymanname' minyatür sergisi Kanuni Evi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon'da, valilik ve büyükşehir belediyesinin destekleriyle, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan Çınar Kültür ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan 'Süleymanname' kitap ve minyatür sergi programı için Ortahisar ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'nde açılış töreni düzenlendi.Törene, eski Bakan Faruk Nafız Özak, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çınar Kültür ve Sanat Merkezi üyeleri ve sanatseverler katıldı.

Katılımcı ve davetlilerin kurdele kesimiyle minyatür sanatçısı Özcan Özcan'ın öncülüğünde kadın sanatçılar tarafından hazırlanan 37  minyatürden oluşan sergi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.  'DERNEĞİMİZ MİLLİ SANAT VE KÜLTÜRÜMÜZE HİZMET EDİYOR'Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Hülya Karadeniz, derneklerinin milli kültür ve sanata hizmet ettiğini belirterek, "Derneğimiz, milli sanat ve kültürümüze hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda amacımıza hizmet eden birtakım çalışmalarımız vardır. Son çalışmamız  bugün açılışını yaptığımız 'Süleymanname' sergimiz olmuştur. Derneğimiz çatısı altında milli sanat ve kültürümüze hizmet eden 20'ye yakın kurslar açtık. Aynı zamanda derneğimize ait sanat merkezimizde diğer sanatçılarımızın da eserlerini sunabileceği bir sergi salonumuz vardır. İsteyen sanatçılarımızın eserlerini de derneğimizin sergi salonunda ağırlayabileceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE RESİMLİ TARİH ADINA ÇOK FAZLA BİR ESER YOK'Türk ve İslam tarihindeki birçok olayı, nesneyi, hikayeyi minyatür sanatına taşıyan proje yöneticisi ve minyatür sanatçısı Özcan Özcan; minyatür kitaplarının Türkiye'de az olduğunu belirterek, "Türkiye'de resimli tarih adına çok fazla bir eser yok. Bunu biraz daha dokunulabilir kılmak için uğraştık ve 4,5 sene gibi bir süre zarfında bu sergiyi hazırlayabildik. Bizim sorunlarımızdan bir tanesi maalesef resimli tarih kitaplarımızın olmayışı. Döneminde yapılmış kitaplar var. Ama bu kitaplara da çoğu insanın ulaşım imkanı yok. Tarihte bıraktığımız her şeyi tarihte bırakmış ve dolayısı ile onları öldürmüş oluyoruz. Halbuki onları günümüze taşıyarak nereden ne şekilde geldiğini insanlara göstermek gerekiyor. Bunun için de bu çaba içerisine girdik. Talebelerimle beraber çok başarılı sergilere imza atıyoruz " dedi.'SERGİLERİN GEZME İMKANI SINIRLI OLDUĞU İÇİN KİTABA DÖNÜŞTÜRDÜK'Süleymanname projesinin proje sorumlusu ve Süleymanname kitabı yazarı, minyatür sanatçısı Ayşe Nur Kapusuz da "Süleymanname projemiz iki bölümden oluşuyor. İlk bölümü Süleymanname'den seçilmiş minyatürlerin yeniden yapılması. Ama yaparken eskizleri çıkarılıp günümüzün malzemelerini kullanılarak eserler oluşturuldu. Eserlerin sergilenme imkanı sınırlı olduğu için biz bu çalışmamızı kitaba da dönüştürmek istedik. Süleymanname aslında bir kitap. Kitabımızı minyatürlerimizin görselleri ile oluştururken her görselin yanına da oradaki tarihi olayı anlatan bir minyatür okuması da yapabileceğimiz metinler oluşturduk. Bu metinlerde zamanın şairlerinden beyitler aldık. Gayemiz hem Süleymanname'ye bir nazire oluşturmak hem de minyatüre bakan oradaki kişilerin hangi olayın anlatıldığını anlamasına yardımcı olmaktı. Kitabımız Çınar Kültür ve Sanat Derneği tarafından basıldı" diye konuştu.Klasik murakka üzerine alıntılama ve boyama teknikleri kullanılarak yeni bir yorumla hazırlanan sergide sanatçı Özcan Özcan'ın ve proje grubundaki diğer minyatür sanatçıları Arzu Akbulut, Aysel Güleser Ekşi, Ayşe Nur Kapusuz, Emel Demir, Emel Sakarya, Fatoş Borbor, Fikriye Akbulut, Füsun Yılmaz, Gülgün Keser, Hamiyet Leventoğlu, İsmet Gömeç, Neslihan Bulut, Tülay İlkar ve Zeynep Elçi'ye ait eserler yer alıyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanat ile gündelik yaşam serüveninin yanında, saray içinde ve dışındaki hayatını kronolojik şekilde anlatılan kitap ve eserlerin orijinalleri minyatür sanatının incelikleri konusunda da dikkat çeken bilgileri içeren sergi 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.


Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde / Yeniden - Son Dakika


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