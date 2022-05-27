Karabük'te düzenlenen fotoğraf yarışmasına 3 bin başvuru yapıldı - Son Dakika
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Karabük'te düzenlenen fotoğraf yarışmasına 3 bin başvuru yapıldı

27.05.2022 10:35
Karabük'te düzenlenen fotoğraf yarışmasına 3 bin başvuru yapıldı

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından düzenlenen "emek" temalı fotoğraf yarışmasına 3 bin fotoğraf gönderildi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından düzenlenen "emek" temalı fotoğraf yarışmasına 3 bin fotoğraf gönderildi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok Atmaca, düzenlediği basın toplantısında, yarışmaya yaklaşık 3 bin fotoğrafla başvuru aldıklarını söyledi.

Yarışmada sona geldiklerini ve jürinin belirleyeceği eserler arasından dereceye girenlerin 31 Mayıs'ta düzenlenecek törenle açıklanacağını belirten Atmaca, "Yarışmamız son zamanlarda ülke genelinde düzenlenen en büyük katılımlı organizasyon olmuştur." dedi.

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Kaynak: AA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te düzenlenen fotoğraf yarışmasına 3 bin başvuru yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te düzenlenen fotoğraf yarışmasına 3 bin başvuru yapıldı - Son Dakika
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