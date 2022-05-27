Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sona erdi - Son Dakika
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Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sona erdi

27.05.2022 20:39
Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sona erdi

Karabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" sona erdi.

Karabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" sona erdi.

Valiliğin koordinasyonunda merkez Bulak köyünde yapılan etkinlikte, yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Vali Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, etkinliklerle Karabük'ün yüzlerce çeşit yöresel yemeğin olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte yöresel ev yemeklerini kayıt altına almak istediklerini belirten Gürel, "Yöresel lezzetlerimizi tarifleriyle kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Yerel lezzetlerimizi gelen misafirlerimize yöresel restoranlarda ikram edilmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz." dedi.

Gürel, etkinliklerin geleneksel hale gelmesini istedikleri ifade etti.

Konuşmanın ardından Bulak köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Mukaddes Gürocak'ın söylediği "Hayat sen ne çabuk harcadın beni" şarkısı, Vali Gürel ve katılımcılar tarafından beğeniyle dinlendi.

Karabük'te Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi
Karabük'te Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi
Karabük'te Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi
Karabük'te Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi
Karabük'te Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi

YORUMLAR
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Mersin'in lezzetleri tantuni ve kerebiç 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı Mersin'in lezzetleri tantuni ve kerebiç 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı Yöresel ev yemekleri tanıtıldı Yöresel ev yemekleri tanıtıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sona erdi - Son Dakika
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