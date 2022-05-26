Yöresel ev yemekleri tanıtıldı - Son Dakika
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Yöresel ev yemekleri tanıtıldı

26.05.2022 21:12

Karabük'ün Eflani ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel ev yemekleri tanıtıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel ev yemekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" devam ediyor.

Karabük Valiliğinin koordinasyonundaki etkinlikte, Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri Safranbolu ilçesinden Eflani'ye uzanan tarihi "Katır Yolu"nda doğa yürüyüşü yaptı.

Daha sonra Eflani Meslek Yüksekokulu bahçesinde yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramda bulunuldu.

Etkinlikte Vali Gürel ve protokol üyeleri, yöresel yemeklerin olduğu stantları gezdi.

Vali Gürel, konuşmasında, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin tariflerinin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Etkinliklerle yöreye misafirlerin gelmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Gürel, "Yöresel yemeklerimizi gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Bunu yaptıktan sonra dışarıdan insanların buraya gelmesini sağlayacağız. Buraya gelen misafirlerimize yöremizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini göstereceğiz. Misafirlerimize kültürümüzün bir parçası olan lezzetlerimizi tattıracağız. Bundan sonraki süreçte de şenliklerimizi yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Yöresel ev yemekleri tanıtıldı
Yöresel ev yemekleri tanıtıldı
Yöresel ev yemekleri tanıtıldı
Yöresel ev yemekleri tanıtıldı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yöresel ev yemekleri tanıtıldı - Son Dakika


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