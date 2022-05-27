Karabük'ün yerli domatesi 'maniye'nin fideleri toprakla buluştu

KARABÜK Kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yerli maniye domatesinin fideleri gerçekleştirilen etkinlik ile toprakla buluştu.

Pembe, kırmızı ve alacalı renklerde olan, şekil olarak da farklı özellik gösteren kıvrımlı ve iri yapıdaki maniye domates fidelerinin Ahmet ve Elif Altınkaya çiftine ait Safranbolu Konarı Köyü'ndeki 200 metre kare alanında dikimi gerçekleştirildi.

Maniye Domates Fidelerinin dikimine Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kurum müdürleri, il genel meclis üyeleri, müdürlük personeli ile çiftçiler katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık konuşmasında maniye domatesinin coğrafi işaret süreci ile ilgili bekleme süreci devam ederken bir dikim etkinliği organize etmenin faydalı olduğunu düşündüklerini belirterek temsili dikim etkinliğinin bu çerçevede olduğunu dile getirdi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu'nun Dünya Miras Şehri olduğunu, tarihi, kültürel ve mimari zenginlikleri olduğunu belirterek, "Safranbolu'nun başka zenginlikleri de var. Bu zenginlikleri ortaya çıkarmak için tarımsal, hayvansal ve doğal nimetlerimiz var. Bunları ortaya çıkarmak için çeşitli etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan birisi de bu maniye domatesi. Bugün dikimini yaptığımız domateslerin inşallah Ağustos ayında da hasadını yapacağız" dedi.

"Bize ait olan ne varsa onun ön plana çıkarılması gerekir"

Vali Fuat Gürel çok güzel projeler hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Bu proje de onlardan bir tanesi. "Ata tohumu, ata toprağında" önemli bir proje, yöreselliği ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bize ait olan ne varsa onun ön plana çıkarılması gerekir. Bu çok önemli bir iddialı bir laf, bunun altını doldurmak çok önemli. Geçmiş yıllarda Safranla ilgili coğrafi işaret alındı, ama iki tane önemli başka değerimizin müracaatı kaymakamlığımız öncülüğünde, Tarım Müdürlüğümüz destekleriyle yaptılar, Maniye Domatesi ve Çavuş Üzümü, bunların coğrafi işaret süreçleri son aşamaya gelindi, inşallah o da onaylandıktan sonra yöremize ait bu değerleri sofralarımıza gelirken bize has olan, bize ait olan bu ürünlerimizi geleceğe taşımış olacağız" ifadelerini kullandı.