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Karadeniz sahilinden topladığı taşları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Karadeniz sahilinden topladığı taşları sanat eserine dönüştürüyor

15.02.2022 11:28
Karadeniz sahilinden topladığı taşları sanat eserine dönüştürüyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ev hanımı Aysel Benal, deniz kıyısından topladığı başta taş olmak üzere yosun, deniz kabuğu ve ağaç parçaları gibi malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ev hanımı Aysel Benal, deniz kıyısından topladığı başta taş olmak üzere yosun, deniz kabuğu ve ağaç parçaları gibi malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Benal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla kent merkezine göre daha sakin olan Gülyalı ilçesi Tepealtı Mahallesi'ndeki evinde daha çok kalmaya başladı.

Zamanını sahilde gezerek değerlendiren Benal, deniz kıyısına vuran taşları toplayıp evinde biriktirdi.

Benal, topladığı taş, yosun, deniz kabuğu, ağaç parçaları gibi malzemelerle insan, araba, ev figürlerinin yanı sıra saksı, kase gibi farklı eserler yapıyor.

Evinin mutfağını adeta atölye çeviren Benal, eserlerini sergilemeyi hedefliyor.

"Çalışmalarımın gençlere örnek olmasını istiyorum"

İki çocuk annesi 55 yaşındaki Aysel Benal, AA muhabirine, hobi olarak taşları boyadığını, sonrasında uğraşısını çeşitlendirerek güzel işler ortaya çıkardığını söyledi.

Uğraşısından büyük zevk aldığını dile getiren Benal, çalışmalarının gençlere örnek olmasını istediğini ifade etti.

Benal, bulduğu taşlarla kafasında tasarladıklarını yapmaya çalıştığını anlatarak, "Taşların görüntüsüne göre yaptıklarımı şekillendirdim. Taşları boyamayı denedim." dedi.

İnsan figürlerini farklı alanlarda kullandığını kaydeden Benal, "Dağda koşan adamlar, kayak yapanlar, el ele tutuşan insanlar, baba-oğul, anne-kız, kaya üstünde balık tutan birileri, el ele tutuşan aile, ağaca tırmanan çocuk yaptım. Hayvan, kase gibi çalışmalar var. Denizin attığı cam şişe, ağaç parçaları... Taşlardan, camlardan çiçek yaptım." diye konuştu.

Aysel Benal, sahile gittiğinde artık yürüyüş yerine direkt taşa odaklandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gördüğüm taşla hemen ne yapacağım kafamda canlanıyor; 'Bu taştan kafa yaparım ya da şapka olur, bundan kol, bundan elbise yaparsam önüne düğmesini yaparım.' Yosunları evde kurutuyorum. Denizin attığı ne varsa onları toplamaya gayret gösterdim. Elimden geldiğince de onları değerlendirmeye gayret ettim."

"En çok istediğim şey sergi açmak"

Salgında genelde Gülyalı'daki evde kaldıklarını aktaran Benal, "Bir iki taş toplayıp başladım. 'İyi ki başlamışım.' diyorum, çok rahatlatıyor. Herkese de tavsiye ediyorum. İnanın ki farklı bir duygu. Her biri sanki kendi çocuklarımmış gibi geliyor. Vermek bile istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Benal, yaptıklarını çevresindekilere hediye olarak verdiğini, bir arkadaşının da ısrarı üzerine birkaç parça sattığını anlattı.

Sergi açmak istediğine işaret eden Benal, bu konuda Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin kendisine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

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Altınordu, Gülyalı, Atölye, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karadeniz sahilinden topladığı taşları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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